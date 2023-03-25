المفتى: تكوين الأسرة فطرة وسنة اجتماعية لها الكثير من المقاصد

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الأسرة هي أساس المجتمع، ووحدة من وحدات العمران الكوني وتكوينها فطرة وسنة اجتماعية، ومن ثم فقد حرص الإسلام على تنظيم أحكامها لضمان استمرار وجودها في المجتمع.

بنيان الأسرة

وأكد المفتي، خلال تقديمه برنامج "حديث المفتي" عبر فضائية "الناس"، أن الدين الإسلامي جاء بتفصيل واضح لكل الأمور التي تتعلق ببنيان الأسرة، وقد هدف الشرع الشريف من تنظيم أحكام الأسرة إلى جملة من المقاصد منها حفظ النوع الإنساني، وحث الشرع على الزواج لاستمرار النسل، ولهذا قال سيدنا إبراهيم عليه السلام: "رب هب لي من لدنك ذرية طيبة".

فضائل الزواج

وأضاف في حديثه، أن الشريعة الإسلامية حثت على الزواج من أجل إحكام النفس وشهواتها في إطار شرعي نظيف.

وذكر أن من أهداف الزواج أيضًا تحقيق الراحة النفسية بالمودة والألفة، ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز "وجعل بينكم مودة ورحمة"، مشيرًا إلى أن الزواج يحقق التماسك المجتمعي من خلال الروابط والعلاقات الممتدة والمتشعبة.