بعد قليل.. عرض الحلقة 3 من مسلسل «مذكرات زوج»

دقائق قليلة ويبدأ عرض الحلقة 3 من مسلسل مذكرات زوج، وسط ترقب وانتظار الجمهور لما يحدث فيها من جديد، بعدما شهدت الحلقة السابقة العديد من الأحداث والخلافات بين بطل العمل الفنان طارق لطفي “رؤوف»” وزوجته الفنانة عائشة بن أحمد والتي تقوم بدور شيرين.

وبدأت أحداث أمس من مسلسل مذكرات زوج، من حيث انتهت سابقتها، حيث يقع رءوف "طارق لطفي" على الأرض أثناء محاولته تغيير اللمبة، ويحلم خلال تلك الفترة أنه قتل زوجته شيرين "عائشة بن أحمد" بسبب المشاكل التي بينهما، وعندما يحقق معه الضابط يخبره أنهما متزوجان منذ 16 عامًا، وهي من قتلته وأنهت كل حياته بعيشه معها، ثم يستيقظ رءوف ليجد زوجته وأولاده بجواره وهم يحاولون إفاقته.

مواعيد مسلسل «مذكرات زوج»

يعرض مسلسل “مذكرات زوج” حصريًا على قناة cbc في المواعيد التالية، حيث سيكون العرض الأول الساعة: 8.45 مساء، والإعادة1 الساعة: 2.45 فجرًا، والإعادة 2 الساعة: 2.45 ظهرا، كما سيتاح للجمهور مشاهدة العمل على منصة "WATCH IT".

تردد قناة cbc drama على نايل سات 2023

التردد: 11785.

الاستقطاب: الرأسي.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاتجاه: 5/6.

معامل تصحيح الخطأ: 27500.

الجودة: SD.

تردد آخر على النايل سات بجودة HD

التردد: 11785.

الاستقطاب: الرأسي.

القمر الصناعي: نايل سات.

الاتجاه: 5/6.

معامل تصحيح الخطأ: 27500.

الجودة: HD.

أبطال مسلسل «مذكرات زوج»

مسلسل "مذكرات زوج" بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، عائشة بن أحمد، إدوارد، وسما إبراهيم، وعمر الشناوي، وسارة الشامي، وعدد كبير من النجوم.

مسلسل "مذكرات زوج"، مأخوذ عن رواية للكاتب الراحل الكبير أحمد بهجت، وأعدّ المعالجة الدرامية لها والسيناريو والحوار الكاتب محمد سليمان عبدالمالك، ويخرجه تامر نادي.