نيللى كريم تتحدى العادات والتقاليد بالحلقة الثالثة من مسلسل «عملة نادرة»

عرضت الحلقة الثالثة من مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم والفنان الكبير جمال سليمان ومجموعة أخرى كبيرة من نجوم الفن، في تمام الثامنة إلا الربع بقناة cbc.

وبدأت الحلقة باستكمال مشهد المواجهة بين نادرة التي تؤدي دورها الفنانة "نيللي كريم" بـحماها عبدالجبار الذي يؤدي دوره الفنان "جمال سليمان"، حيث إنها أبلغته أن زوجها بلال زوجها قبل أن يتوفى قام بنقل ملكية الـ50 فدانًا لها باسمها، وقالت بكل قوة: "مش هسيب حق ابني غير على جثتي".

جدير بالذكر أن مسلسل "عملة نادرة" يضم عددًا كبيرًا من نجوم الفن بطولة نيللى كريم، جمال سليمان، جومانا مراد، أحمد عيد، كمال أبورية، رمزي العدل، فريدة سيف النصر، ندا موسى، محمد لطفي، على الطيب، مريم الخشت، نهى صالح، ومحمد فهيم، وهشام عاشور، ريم رءوف، كريم عبدالعاطي بالإضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب، مدير التصوير أحمد فهيم، مهندس الصوت زياد عزت، مهندس الديكور أمير عبدالعاطي، مصحح اللهجة عبدالنبي الهواري، ملابس غادة وفيق، تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل.

وعادت نيللي كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب 5 سنوات، منذ أن قدما سويًا مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كل من أحمد فهمي، زينة، نبيل الحلفاوي، إخراج ماندو العدل الذى يجدد هو الآخر تعاونه مع نيللي كريم للمرة الثالثة بعدما قدما سويًا مسلسل "فاتن أمل حربي" العام الماضي وقبله "لأعلى سعر".

يعرض مسلسل عملة نادرة على شاشة سي بي سي- CBC عبر شاشتها على مدار شهر رمضان الكريم، وذلك بشكل يومي في تمام الساعة 7:30 مساء، كما يعرض المسلسل أيضًا على منصة ووتش إت - WAtch IT، ويعاد عرض مسلسل عملة نادرة في تمام الساعة 1:30 صباحًا على قناة cbc.