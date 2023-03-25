مليون ونصف مشاهدة.. تامر حسنى ينضم لترندات يوتيوب بأغنية «رمضان كريم»

استطاع المطرب تامر حسني أن يحقق نجاحا كبيرا بأحدث أغنياته "رمضان كريم"، التي طرحها بمناسبة شهر رمضان الجاري، محققًا مليونا ونصف المليون مشاهدة خلال يومين من طرحها على "يوتيوب"، كما انضم لقائمة الأكثر مشاهدة محتل المركز الخامس.

أغنية "رمضان كريم" من كلمات محمد مصطفى ملك، ألحان محمود أنور، وتوزيع محمد ياسر، وظهر تامر حسني للمرة الثانية على التوالي مع أبنائه في كليب الأغنية، حيث سبق وظهر معهم في أغنية تحمل الاسم نفسه العام الماضي.

من جهة أخرى، يواصل النجم تامر حسنى تصوير مشاهد فيلمه الجديد "تاج"، وذلك على كورنيش النيل بالزمالك، والمشاهد كانت تجمعه بالفنانة ساندى التى تشارك معه لأول مرة فى عمل فنى، ويعد هذا الفيلم ثانى تعاون يجمع تامر بالمخرجة سارة وفيق، حيث قدما سويًا فيلم "مش أنا" العام قبل الماضى.

فيلم "تاج"، بطولة الفنان تامر حسنى، ماجد الكدواني، سوسن بدر، شيرين، حجاج عبد العظيم، إياد نصار، عصام السقا، محمد عبد الرحمن، تأليف تامر حسني، إخراج سارة وفيق.

يذكر أن آخر أعمال تامر حسنى السينمائية فيلم "بحبك" الذى عرض فى السينمات المختلفة الفترة الماضية، وهو بطولة وتأليف وإخراج تامر حسنى وشارك فى بطولته هنا الزاهد وحمدى الميرغنى ومدحت تيخة وهدى المفتى، أحمد عزمى، وتميم عبده وسمر محمد متولى، وعمرو صحصاح وعاليا راشد، شهد الشاطر، وآخرون.