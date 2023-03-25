السبت 25 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الحلقة 3 من مسلسل 1000 «حمد الله على السلامة».. أكرم يفشل في المهمة وسميحة معرضة للحبس

1000 حمد الله ع السلامة
1000 حمد الله ع السلامة

شهدت الحلقة 3 من مسلسل 1000 حمد الله على السلامة، بطولة النجمة يسرا وعدد من النجوم والتي تعرض عبر قنوات سي بي سي حصريا، عددا من الأحداث السريعة والكوميدية.

الحلقة 3 من مسلسل 1000 حمد الله على السلامة

خلال أحداث الحلقة 3 من مسلسل 1000 حمد الله على السلامة بطولة يسرا، فشل أكرم “محمد ثروت” في مهمته بالبحث عن سماح في الشوارع والفنادق بالمنطقة التي تركتها والدتها فيها ويعود من جديد لقسم الشرطة ليخبر سميحة والضابط بما تم لتدخل سميحة في حالة من القلق والترقب.

يقول الضابط حسام لسميحة، إنها تحتاج محامي نظرا لأنها ستعرض على النيابة بسبب اتهامها بالتعد بالضرب على الأسرة التي وجدتها في منزلها فيفشل أكرم أيضا في البحث عن محامي ليقول لها الضابط إنها مهددة بالحبس.

“1000 حمد الله ع السلامة” من بطولة النجمة الكبيرة يسرا وشيماء سيف ومايان السيد ومحمد ثروت، ومطرب المهرجانات عنبة والفنان المصري المقيم بكندا آدم شرقاوي وسما إبراهيم، والعمل من إخراج عمرو صلاح، ومن تأليف محمد ذوالفقار.

قصة المسلسل تبدأ بعد وفاة زوجها تعود سميحة وأولادها لمصر بحثاً عن ميراثهم، لتدخل في رحلة بحث مليئه بالمشكلات التي لا تخلو من المواقف الكوميدية وتقدم النجمة الكبيرة يسرا دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي.

تتمثل قصة المسلسل في عودة الزوجة يسرا إلى مصر بابنيها بعد وصية من زوجها، بأنهم سيحصلون على ورثهم، ومنذ اللحظة الأولى لمجيئهم تحدث لهم مواقف قدرية يستقبلونها بطريقة كوميدية.

الحلقة 3 من مسلسل 1000 حمد الله على السلامة مسلسل 1000 حمد الله على السلامة 1000 حمد الله على السلامة الحلقة 3 من مسلسل النجمة يسرا

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