الحلقة 3 من مسلسل «1000 حمد الله ع السلامة».. أكرم ينجح في الوصول لسميحة

شهدت الحلقة 3 من مسلسل “1000 حمد الله ع السلامة” بطولة النجمة يسرا والتي تذاع حاليا على قنوات سي بي سي، عددا من الأحداث الكوميدية.

الحلقة 3 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة

وقدمت الحلقة استمرار تواجد سميحة في قسم الشرطة بعد القبض عليها وابنها سامح وقلقها الشديد من تواجد ابنتها سماح مع الحقائب في الشارع دون أن تعرف أحد في مصر بعد العودة من كندا.

وتكشف الأحداث عن نجاح سميحة في الوصول لأكرم بعد أن فصل هاتفها المحمول في المكالمة الأولى، وتتصل به من خلال هاتف الضابط حسام الذي يقدم دوره الفنان الشاب أحمد عبد الوهاب، وتستنجد سميحة بأكرم وتطلب منه أن يأتي لمساعدتها ومساعدة ابنتها سماح التي تتواجد في الشارع مع الحقائب بمفردها، يستجيب أكرم لطلبها ويتواجد في القسم وتظهر المقابلة الأولى بين ثروت ويسرا، ويقول لها إنه حاصل على ليسانس حقوق وعضو نقابة المحامين لكنه يعمل في مصنع بسكوت.

يبدأ أكرم في تنفيذ ما طلبته منه سميحة وذلك بعد مكالمة في بداية الحلقة أيضا مع شقيقه “مصطفى” الذي يقدم دوره الفنان بيومي فؤاد.

“1000 حمد الله ع السلامة” من بطولة النجمة الكبيرة يسرا وشيماء سيف ومايان السيد ومحمد ثروت، ومطرب المهرجانات عنبة والفنان المصري المقيم بكندا آدم شرقاوي وسما إبراهيم، والعمل من إخراج عمرو صلاح، ومن تأليف محمد ذوالفقار.





تدور الأحداث، بعد وفاة زوجها تعود سميحة وأولادها لمصر بحثاً عن ميراثهم، لتدخل في رحلة بحث مليئة بالمشكلات التي لا تخلو من المواقف الكوميدية.

تقدم النجمة الكبيرة يسرا دور الدكتورة سميحة جاهين السويسي، دكتورة الإعلام المهاجرة مع أسرتها منذ فترة طويلة لكندا، وتناقش فكرة السفر وما يترتب عليه في إطار اجتماعي كوميدي.