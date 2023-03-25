بني سويف تشارك في «ساعة الأرض» من خلال ترشيد استهلاك الطاقة لمدة ساعة

أعلنت محافظة بني سويف عن مشاركتها في ساعة الأرض، مساء اليوم، من خلال تنسيق الإدارة العامة لشئون البيئة بديوان عام المحافظة مع الوحدات المحلية بدائرة المحافظة لاختيار أحد الأماكن السياحية بنطاق كل وحدة محلية لإطفاء الأنوار غير الضرورية بها، لمدة ساعة ابتداء من الساعة (8.30) حتى (9.30) تزامناً مع الحدث العالمي ساعة الأرض الذى تحتفل فيه جميع دول العالم بهدف توعية المواطنين بتوفير الطاقة وخفض الانبعاثات الناتجة من المشروعات الصناعية لمواجهة ظاهرة الاحتباس الحرارى، التي تؤثر في المناخ وتهدد حياة سكان الكرة الأرضية، كما يعد رسالة قوية للحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.

وأصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف تعليماته لقطاع الكهرباء ورؤساء المدن والأحياء بإطفاء الأنوار "غير الضرورية" والتي لا تؤثر على السلامة العامة لمدة ساعة واحدة في المديريات والمصالح والمباني العامة التابعة للمحافظة مثل المباني الخدمات والإدارات التعليمية ومباني الأحياء والمراكز باستثناء غرف العمليات والمستشفيات ومحطات المياه والمرافق الأساسية بالمحافظة.

وأوضحت الدكتورة أسماء سامي مدير إدارة شئون البيئة إلى أن «ساعة الأرض» هي حدث عالمي سنوي من تنظيم (الصندوق العالمي للطبيعة) وهو أكبر حركة شعبية تسعى للمحافظة على البيئة في مواجهة التغيرات المناخية، ويجري خلاله تشجيع الأفراد والمجتمعات ومُلاك المنازل والشركات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة في آخر سبت من شهر مارس، وكانت مدينة سيدني الأسترالية هي أولى المدن التي بدأت هذه الحملة في 2007، عندما قام سكانها بإطفاء الأنوار في المنازل والأماكن العامة، ونجحت الفكرة حيث شارك بها 2.3 مليون شخص من سكان المدينة.

ومنذ ذلك الحين تحولت ساعة الأرض إلى ظاهرة عالمية وشاركت مدن العالم تباعًا، وكانت "دبي" المدينة العربية الأولى التي شاركت في هذه الفعالية عام 2008، وتبعتها القاهرة في عام 2009 حيث تم إطفاء أنوار عدد من المعالم الأثرية بها، ثم تبعتها الرياض عام 2010.