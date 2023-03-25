إصابة 2 فى حادث انقلاب شاحنة على طريق العوينات بالوادى

أصيب 2 في حادث انقلاب شاحنة محملة بمحصول البطاطس على الطريق الدائري الواصل بين منطقة غرب الموهوب وبين طريق شرق العوينات بالداخلة في محافظة الوادي الجديد.

على الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام، وتحرر محضر بالحادث، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وورد إخطار أمنى إلى مدير أمن الوادي الجديد، يفيد بوقوع حادث على الطريق الدائري "العوينات - غرب الموهوب" وتبين انقلاب سيارة نقل محملة بالبطاطس وإصابة شخصين، وتم نقلهما إلى مستشفى الداخلة العام وإزالة آثار الحادث من على الطريق وإعادة حركة المرور لطبيعتها.