السبت 25 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«القوى العاملة» تُعلن عن فرص عمل للفتيات بكفرالشيخ

فرص عمل
فرص عمل

أعلنت وزارة القوى العاملة، اليوم السبت، عن توفير فرص عمل جديدة بمحافظة كفرالشيخ.

وبحسب مديرية القوى العاملة بكفرالشيخ، فإنه يتوفر 60 فرصة عمل للفتيات بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، وذلك من خلال أيام مفتوحة للتوظيف بفروع المحافظة بـ"سيدي سالم، مطوبس، بيلا، الرياض، الحامول ودسوق"، وذلك للحاصلين على مؤهلات عليا ومتوسطة وفوق المتوسطة من سن 18 إلى 35 سنة من المقيمين بالنطاق الجغرافي للمنطقة المرشحين للعمل بها، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب مهنى مناسبة وفرص عمل لائقة وحقيقية داخل سوق العمل بالمحافظات.
وأوضح حازم على حسن، مدير مديرية القوى العاملة بكفرالشيخ في تقريره الذي تلقته الوزارة: "توفير فرص العمل للفتيات بفروع المؤسسة من خلال أيام مفتوحة للتوظيف، محددًا أيام التقديم بكل منطقة كالتالي سيدي سالم يوم الإثنين ٣/٤/٢٠٢٣ بمقر الفرع ش السادات أمام بنك مصر وموقف كفرالشيخ برج أحمد درويش وشهرته العربي الساعة ١٠ صباحًا، وفرع مطوبس يوم الثلاثاء  ٤/٤/٢٠٢٣ بمقر الفرع ش طريق المستشفى أمام مدرسة التجارة عمارة الدكتور سليمان بجوار البنك الزراعي الساعة ١٠ صباحًا، وفرع بيلا  يوم الأربعاء الموافق ٥/٤/٢٠٢٣ بمقر الفرع مدخل بيلا أمام مجمع المواقف بجوار كشك المرور أعلى الكبابجي الساعة ١٠ صباحًا، وفرع الرياض يوم الإثنين الموافق ١٠/٤/٢٠٢٣ بمقر الفرع ٤٧ ش البحر بجوار البنك الزراعي برج الحبيب الساعة ١٠ ص، وفرع الحامول، ويوم الثلاثاء الموافق ١١/٤/٢٠٢٣ أمام مستشفى الحامول بجوار البنك الأهلي أعلى مطعم العمدة الساعه ١٠ ص، بالإضافة إلى فرع دسوق، ويوم الأربعاء الموافق ١٢/٤/٢٠٢٣ ش الشركات أمام مسجد السمادوني وكوبري البدالة أعلى محل المرسي لقطع الغيار الساعة ١٠ صباحًا".
وأضاف مدير المديرية أن هذه الوظائف توفر العديد من المزايا للفتيات منها براتب ٤٠٠٠ جنيه مع بداية التعيين، وحوافز ومتغيرات، وتأمين صحي عام وخاص، وتأمينات اجتماعية، مع فرص للترقى، وعمل وثيقة تأمين على الحياة، ومواعيد العمل من 9 صباحًا حتى 4 عصرًا، وإجازة أسبوعية الجمعة والسبت كما يمكن التواصل من خلال خدمة WhatsApp  01280434414 ، 01024956781 ، كما يمكن التسجيل من خلال الرابط https://forms.gle/8MjAtjqMN59J6kn27 للحصول على تلك الفرص.

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وزارة القوى العاملة فرص عمل مديرية القوى العاملة بمحافظة كفر الشيخ مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر وزير القوى العاملة حسن شحاتة سوق العمل

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