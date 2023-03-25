ضبط 31 سلاحًا خلال حملة أمنية موسعة بمركز منفلوط فى أسيوط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة (منفلوط)، أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط (31) قطعة سلاح نارى، عبارة عن (11 بندقية آلية – 8 بنادق خرطوش – 11 فردًا محليًا - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (21 متهمًا" لعدد 12 منهم معلومات جنائية").

كما تم ضبط (7) قضايا اتجار فى المواد المخدرة، ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (7 متهمين "لعدد 5 منهم معلومات جنائية").

تم تنفيذ عدد (617) حكمًا قضائيًا متنوعًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما استهداف وضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.