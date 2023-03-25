مى عمر لـ«الدستور»: شخصية «بثينة» فى «علاقة مشروعة» مختلفة عما قدمته من قبل

أعربت النجمة مي عمر عن سعادتها بردود الأفعال حول الحلقات الأولى من مسلسل «علاقة مشروعة» الذي تخوض بطولته أمام النجم ياسر جلال والمعروض عبر قناتي «dmc والحياة».

وقالت مي عمر، في تصريح لـ«الدستور»، إن بداية ترشيحها للمشاركة في «علاقة مشروعة» كانت من النجم ياسر جلال الذي شرح لها في اتصال هاتفي تفاصيل المسلسل، مشيرة إلى أنها وجدته عملًا مختلفًا بسبب جودة وقوة السيناريو.

وأضافت أن شخصية «بثينة» التي تجسدها خلال الأحداث مختلفة عما قدمته من قبل، موضحة أنها شخصية مركبة لدرجة كبيرة وداخلها صفات متناقضة بين الشر والطيبة وحب وكره في نفس ذات الوقت، مؤكدة أنها من أمتع الشخصيات التي قدمتها خلال مسيرتها الفنية.

مواعيد عرض مسلسل علاقة مشروعة

ويعرض مسلسل «علاقة مشروعة» على قناة الحياة يوميًا في رمضان في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، ويعاد في تمام الساعة الرابعة والنصف فجرًا والساعة الواحدة والنصف مساء، فيما يعرض المسلسل عبر قناة DMC الفضائية في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً.

أحداث مسلسل علاقة مشروعة

وتدور قصة مسلسل «علاقة مشروعة» في إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجي وفكرة الزواج الثاني، من خلال قصة «عمرو» الذي يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا داليا مصطفى ولديه أبناء في مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التي تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذي يعاني من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.

أبطال مسلسل علاقة مشروعة

مسلسل «علاقة مشروعة» بطولة ياسر جلال ومي عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقي، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي، وإنتاج مشترك بين شركتي «Forever Drama- مها سليم وmedia Hub– سعدي جوهر».