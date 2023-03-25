ولادك يا مصر.. فريق بجامعة حلوان ضمن الأفضل عالميًا

حقق فريق تابع لكلية العلوم بجامعة حلوان، إنجازًا جديدًا للتعليم الجامعي في مصر، حينما حلّ بين أفضل الفرق حول العالم في برنامج الجمعية الأوروبية لعلماء ومهندسي الجيولوجيا.

وأعلنت كلية العلوم، أن فريق من قسم الجيولوجيا بكلية العلوم- جامعة حلوان، حلّ ضمن افضل عشر فرق عالمياً مشاركة فى برنامج الجمعية الأوروبية لعلماء ومهندسي الجيولوجيا ( Laurie Dake Challenge - EAGE Annual 2023 )، في ضوء اختيار المشروع البحثي المقدم من الفريق ضمن أفضل عشرة مشاريع أستكشافية خاصة بالطاقة الحرارية المستخرجة من باطن الأرض (Geothermal Energy).

وأضافت الكلية في بيان نشرته على صفحتها الرسمية على فيسبوك: كما تم اختيار أعضاء الفريق للمنافسة والحصول على فرصة تمثيل مصر وإفريقيا خلال المؤتمر والمعرض السنوى الخاص بالجمعية الأوروبية لعلماء ومهندسي الجيولوجيا بالنمسا (The 84th EAGE Conference & Exhibition, in Vienna, Austria) المنعقد فى الفترة ما بين ٤ يونيو إلى ٨ يونيو، والمنافسة مع باقي الفرق الفائزة والمشاركة من مختلف دول وجامعات العالم لعرض أفضل فرصة استثمار وخطة تطوير وإنتاج الطاقة الحرارية الجوفية Geothermal Energy في منطقة محددة للفرق المشاركة حول العالم.

فكرة البرنامج

وتقوم فكرة البرنامج على أساس قيام الجمعية الأوروبية لعلماء ومهندسي الجيولوجيا في إيجاد و إنتاج حلول طاقة مستقرة ومنخفضة الكربون وتقوم باختيار إحدى المناطق والتي توجد بها بعض المشاكل في استكشاف الطاقة الحرارية الجوفية في باطن الأرض.

ويتم إرسال البيانات الخاصة بمنطقة الدراسة لكل الجامعات والفرق التى تم اختيارها للمنافسة حتى يقوم كل فريق بدراسة المنطقة بصورة جيدة والتغلب على كل الصعوبات بسبب سوء البيانات القديمة المرسلة ومعالجتها لجعلها في أفضل صورة ثم تحليل بيانات الآبار بصورة جيدة جداً والتعرف على التراكيب الأرضية وتتابع الطبقات بالمنطقة وتحديد أماكن تواجد أنظمة الطاقة الحرارية الجوفية وأنواعها Geothermal systems and their types وصخور الخزان الذي يتم استخراج الطاقة الحرارية منه لاحقاً وكيفية تكون صخر المصدر وأنواعها بالمنطقة وعمل استنتاج لأماكن تواجد واستخراج الطاقة الحرارية الجوفية وتحديد حجم الإنتاج مستقبلياً وتقديم تقرير يوضح كل تفاصيل العمل والتوصيات التي يراها الفريق وأيضاً عمل نموذج قابل للتطبيق.

مسابقة الجمعية الأوروبية لعلماء ومهندسي الجيولوجيا ( Laurie Dake Challenge - EAGE Annual 2023 تعد واحدة من أقوى برامج الاستكشاف الجيوفيزيائي عالمياً ويسمح للفرق المشاركة بضم طلاب درجتي الماجستير و الدكتوراة فى تخصصات علوم الأرض والهندسة ولم يسبق أن تم اختيار فريق من مصر أو إفريقيا للمشاركة أو الحصول على هذا المركز ضمن مختلف جامعات العالم والمراكز البحثية المشاركة.

وأشرف على الفريق؛ الدكتور أمير إسماعيل عبد العزيز، من قسم الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة حلوان، وضم الباحث عبدالرحمن على محمد، المعيدطارق محمود خليفه - قسم الجيولوجيا، والباحث باسم حسني عبد الرازق، والجيولوجية سارة فخري.