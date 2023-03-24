سوق الكانتو الحلقة 2.. «كرارة» يغيير خطته بسبب الشرطة

شهدت الحلقة 2 من مسلسل “سوق الكانتو” العديد من الأحداث الشيقة كما شهدت تصاعد كبير في الأحداث، ويعرض المسلسل على شاشة قناة dmc.

يحاول “حسونة” والد “رشاد” فتحي عبد الوهاب أن يقوم بعملية نصب، وذلك عن طريق وقوفه أمام السيارة، ليحصل على الأموال بهذه الطريقة، ولكنه يصاب حقيقي في هذه المرة، ويذهب له مسرعًا ابنه “رشاد” الذي يحبه كثيرًا ويأخذه إلى المستوصف ليعالجه، ويطلب منه أن لا يفعل هذا الأمرة مرة أخرى وأنه سيحاول جاهدًا لجلب الأموال له، وفي مشهد طريف يتحدث الثنائي بشكل ساخر عن والدته التي ينفر منها هو ووالده بسبب قسوتها معهم.

وفي مشهد مختلف تظهر “راوية” مي عز الدين مع والدتها مرة أخرى داخل الفندق الخاص بهم، وذلك لمقابلة مدام “ميريت” وعرض أزياء “راوية” التي قامت بتفصيلها، ولكن اثناء تحدث الأم وابنتها تأتي “الديان” إلى الفندق، فيتهربا منها لعدم توفر المال لتسديده، ويطلبوا من العاملين بالفندق انكار وجودهما، وينهار عليهم “الديان” ويطلب إبلاغهم بانه لم يصمت مرة أخرى وسوف يقوم بأخذ أمواله منهم بطريقته الخاصة.

وفي سياق مختلف، يجتمع “طه القماش” أمير كرارة بأصدقاؤه، وذلك بعد هجوم الشرطة على منزله وتهديد الشرطي له بالبحث وراءه، ويطلب منهم تغيرر طريقتهم في التجارة بالكحوليات، واخفاءها بشكل مختلف، ويطل منه صديقه المقرب الذي يجسده اسلام حافظ أن يبتعدوا عن هذا الطريق خوفا من المشاكل، وانتهت أحداث الحلقة 2 من مسلسل سوق الكانتو، ومن المفترض أن تكشف أحداث الحلقة المقبلة العديد من المفاجآت.

مسلسل سوق الكانتو من تأليف هانى سرحان وإخراج حسين المنباوي وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أمير كرارة، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسني، مها نصار، عبد العزيز مخيون، محمود البزاوي، شيرين، تامر نبيل، ثراء جبيل، سلوى عثمان، ضياء عبد الخالق، أحمد التهامي، شريف إدريس وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث مسلسل "سوق الكانتو" في عام 1920 داخل سوق البالة بوسط البلد، حول شاب الذي يجسدة أمير كرارة تتحول حياته رأس على عقب بعد خناقة كبيرة بينه وبين تجار سوق الكانتو، يدخل على إثرها المستشفى، ويتحول بعد هذه الواقعة إلى بلطجي يفرض الإتاوات على تجار السوق، كما تنشأ بين هذا الشاب وفتاة قصة حب قوية تشهد العديد من الصعوبات خلال الأحداث.