الجمعة 24 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

أحمد مكي يتصدر التريند بعد عرض أول حلقتين من «الكبير أوي 7»

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة

تصدر الفنان أحمد مكي، التريند من خلال موقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا عبر “فيسبوك” وذلك بعد عرض أول حلقتين من مسلسل “الكبير أوي 7”، حيث أشاد الجمهور بتألقه ووصفه الجمهور بصاحب السهل الممتنع.

وتفاعل الجمهور ورواد السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مع شخصية الكبير أوي في جميع أجزاءه، خاصة الجزء السابع، مع عرض أول حلقتين منه.

وكتب حسام أبو العلا، من مستخدمي السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلاً: "جامد جدي"، وعلق أحمد سعيد من مستخدمي السوشيال ميديا عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلاً: "العبقري احمد مكي كل سنة وأنت طيب وبخير"، وكتب حساب حمل اسم إسلام إيسو عبر موقع “فيسبوك” قائلاً: "بداية جميلة يا مكي".

أحداث "الكبير أوي 7"

تدور حداث حلقات الموسم السابع من مسلسل "الكبير أوي" بعد مرور سنة من زواج "الكبير" من "مربوحة"، وهو الزواج الذي أصبح فاترًا ويتعرض للكثير من المشكلات من الطرفين، وتزداد شكوك "مربوحة" في "الكبير"، معتقدة أنه يخونها مع أخرى.

ويرتب “الكبير” لقضاء شهر عسل جديد مع زوجته لمعالجة تلك المشكلات، ويذهب سرًا لمنظم رحلات ليفاجئها بتلك الرحلة، لكنها تقابله وتتهمه بالخيانة، فيثور عليها “الكبير” ويكاد أن يطلقها، لكن “جوني” يتدخل وينصحهما بالذهاب إلى مستشارة علاقات زوجية تدعى “جميلة”، وتجسد شخصيتها الفنانة نور اللبنانية.

تجدر الإشارة إلى أن "الكبير أوي 7" بطولة: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سما إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

أحمد مكى التواصل الإجتماعى فيسبوك الجزء السابع الموسم السابع الكبير اوى 7

رئيس التحرير

وائل لطفي

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