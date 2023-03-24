«علاقة مشروعة» الحلقة 2.. ياسر جلال في حالة صدمة بعد خيانة زوجته مع بثينة

حالة من الصدمة يعيشها عمرو (ياسر جلال) بعدما اكتشف أنَّ بثينة (مي عمر) حامل منه في علاقة غير مشروعة، خاصة وأن الأخيرة هي زوجة صديق عمره أمجد (مراد مكرم) وشريكه بالعمل.

وشهدت الحلقة الأولى من مسلسل علاقة مشروعة، جلوس عمرو في مكتبه في وضع مأساوي، ويدخل عليه أمجد ويسأله عن ما يزعجه، ليرد الأول: «تعبان شوية وحاسس إن دماغي مليانة»، ثمَّ يترك عمرو الشركة ويذهب إلى البيت ليأخذ قليلاً من الراحة.

ينتقل المشهد إلى بثينة وهي تقف أمام المرأة وتنظر إلى حملها وبطنها التي كبرت قليلاً، ثم يأتيها اتصال من حبيبها «شريف» يطلب منها مقابلته، لتعنّفه بثينة بسبب أنه يأتي إلى مكان إقامتها دائمًا دون علمها، ويهددها الأخير بأنه لابد وأن يقابلها.

أحداث وأبطال مسلسل علاقة مشروعة

جدير بالذكر أن العمل يعرض على أكثر من قناة فضائية خلال شهر رمضان القادم 2023، حيث يتم بثه لأول مرة على قناة “الحياة” وبعدها يعرض على فضائية ON و ON DRAMA، وسيتم إعادة بثه على نفس القنوات قبل الفجر، ليكون إجمالي عرضه أكثر من خمسة مرات في اليوم .

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.