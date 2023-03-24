خالد مرتجى: الأهلى ينتظر الهلال السودانى بترحيب كبير

تحدث خالد مرتجي، أمين صندوق نادي الأهلي، عن مباراة الفريق أمام الهلال السوداني في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي والهلال السوداني على استاد القاهرة يوم السبت الموافق 1 أبريل المقبل.

وقال أمين صندوق النادي الأهلي في تصريحات إذاعية، إن النادي الأهلي سينتظر نادي الهلال السوداني في مسابقة دوري أبطال إفريقيا بترحيب كبير، وبما يليق بحجم وقيمة القلعة الحمراء، ليست لنا علاقة بما حدث معنا في مباراة الذهاب، مصر والسودان تربطهما علاقة قوية بكل تأكيد، ولا يمكن أن يحدث خلاف مطلقاً.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي تدريباته الجماعية، اليوم السبت، من أجل الاستعداد لمواجهة الهلال السوداني في الجولة السادسة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، وشهد المران ظهور مارسيل كولر المدير الفني للفريق بعد عودته للقاهرة من الإجازة التي تحصل عليها خلال الفترة الماضية.