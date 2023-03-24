الحلقة 2 من مسلسل «علاقة مشروعة» يناقش العنف بين الزوجين

سلطت الحلقة الثانية من مسلسل علاقة مشروعة للفنان ياسر جلال والفنانة مي عمر، قضية العنف بين الزوجين وتعرض الزوجة للضرب والإهانة من قبل الزوج للزوجة، ورفض هذا السلوك ومناقشة كيفية حله.

حيث جاءت الحلقة الثانية من مسلسل علاقة مشروعة يتعرض مي عمر للضرب والإهانة من قبل زوجها ما جعلها تنفر منه وترفض المعيشة معه وتلجأ لمحاضر الشرطة وتحرك مشاعرها لياسر جلال بسبب ما تتعرض له من عنف من قبل زوجها.

كما تشهد أحداث مسلسل علاقة مشروعة، والمقرر إذاعتها في التاسعة والنصف من مساء اليوم، على قناة الحياة، والحادية عشر والنصف على قناة DMC، استكمال مشهد الخيانة بين عمرو وبثينة، فيما تشهد الحلقة صراعات جديدة بين أمجد وزوجته بثينة، وغيرها من المشاهد الدرامية والمفاجئة بالنسبة للمشاهدين.



أحداث وأبطال مسلسل علاقة مشروعة

الجدير بالذكر أن العمل يعرض على أكثر من قناة فضائية خلال شهر رمضان القادم 2023، حيث يتم بثه لأول مرة على قناة “الحياة” وبعدها يعرض على فضائية ON وON DRAMA، وسيتم إعادة بثه على نفس القنوات قبل الفجر، ليكون اجمالي عرضه اكثر من خمسة مرات في اليوم .

مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقي، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريري وإخراج خالد مرعي وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدي جوهر".

وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة في إطار تشويقي حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجي، وفكرة الزواج الثاني، من خلال قصة عمرو الذي يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء في مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التي تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذي يعاني من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.