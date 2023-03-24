الجمعة 24 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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حوادث

الحلقة 2 مسلسل «الكتيبة 101».. رواد السوشيال ميديا يتفاعلون مع لحظة استشهاد جنود «كرم القواديس»

الحلقة 2 مسلسل الكتيبة
الحلقة 2 مسلسل الكتيبة 101

مع اقتراب الحلقة 2 من مسلسل الكتيبة 101، اليوم الجمعة، والذي يكشف عن تفاصيل استشهاد أبطال رجال القوات المسلحة معركة كرم الكواديس، فقد لقى ذلك تفاعلا كبيرا من جانب رواد السوشيال ميديا، الذين سارعوا بالدعاء بالرحمة والمغفرة لشهداء الواجب الوطني الذين جادوا بأرواحهم فداء الوطن، ودعوا لذويهم بالحمة والمغفرة.

ويأتي موعد مواعيد عرض الحلقة 2 من مسلسل الكتيبة 101 بطولة عمرو يوسف في رمضان 2023 ، في تمام التاسعة إلا ربعا على قناة "أون تي في".

مسلسل الكتيبة 101

جدير بالذكر أن "الكتيبة 101" من الجيش المصري تقع فى منطقة حدودية مع فلسطين المحتلة، وهي محددة السلاح وفق اتفاقيات ومعاهدات دولية، في منطقة الأحراش المحمية الطبيعية التي يتعذر البناء عليها، وهي تلك الكتيبة المنوط بها الدفاع عن العريش والشيخ زويد والجورة ورفح.

وقدمت الكتيبة أكثر من 300 شهيد من مقاتليها، وأدارت "الكتيبة 101" العديد من الحملات المكبرة ضد البؤر الإرهابية، وكل العمليات النوعية التى تنفذها قوات الصاعقة، كما تعرضت لهجمات متعددة بقذائف الهاون وصواريخ 107 في أكثر من مرة.

ومسلسل "الكتيبة 101" يعرض في تمام الساعة التاسعة إلا ربعا على قناة "أون تي في".

ويضم المسلسل قائمة طويلة من النجوم على رأسهم عمرو يوسف، آسر ياسين، وأيضًا فتحى عبدالوهاب، خالد الصاوي، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، عمرو وهبة، عارفة عبدالرسول، وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف، وهو من تأليف إياد صالح، وإخراج محمد سلامة، ومن إنتاج شركة سينرجي.

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