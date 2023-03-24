بـ«إطفاء الإضاءة».. محافظ أسوان: نشارك غداً في أكبر حدث عالمي «ساعة الأرض»

أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأنه بالتنسيق مع وزارة البيئة ستشارك المحافظة في الحدث البيئي العالمي السنوي المتمثل في الاحتفال بـ"ساعة الأرض" Earth Hour والذي يشهد مشاركة واسعة بمختلف دول العالم من خلال إطفاء الإضاءة غير الضرورية لمدة ساعة.

وتابع المحافظ أنه مقرر أن يتم تنفيذ ذلك غداً السبت 25 مارس الجارى بدءاً من الساعة 8:30 مساء حتى الساعة 9:30 مساء للمساهمة في ترشيد إستهلاك الطاقة بهدف مواجهة ظاهرة الإحتباس الحرارى والتغييرات المناخية، وظهور مصر بالمظهر المشرف لدعم قضايا البيئة.

وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن هذا الحدث المتمثل في "ساعة الأرض" ‬يعد رسالة قوية للأجيال الحالية والقادمة للحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاك الطاقة، وتقليل الانبعاثات الناتجة عن المشروعات الصناعية من أجل حماية البيئة، وأن ذلك يعتبر دعوة للجميع للمشاركة والتفاعل معه.

وأكد على ضرورة الالتزام بعدم إطفاء أي أضواء أو أجهزة يترتب عليها أخطار بأي شكل سواء على الأفراد أو الأماكن العامة أو الخاصة حيث أنه لابد على الجميع أن يضعوا السلامة أولاً قبل تنفيذ ذلك.

وأوضح أشرف عطية بأنه تم إعطاء توجيهات للجهات المختلفة بالمشاركة فى هذا الحدث المهم من خلال إطفاء الإنارة الخارجية وغير الضرورية فى كافة المعالم والجهات والهيئات والأجهزة والمنشآت التابعة للمحافظة، وكذلك الواجهات والإعلانات الخارجية الكبرى وغيرها من الأماكن غير الحيوية.

وتجدر الإشارة إلى أن "ساعة الأرض" هى حدث عالمى سنوى من تنظيم (الصندوق العالمى للطبيعة)، وهو أكبر حركة شعبية تسعى للمحافظة على البيئة فى مواجهة التغيرات المناخية.

ويجري خلاله تشجيع الأفراد والمجتمعات وملاك المنازل والشركات على إطفاء الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الضرورية لمدة ساعة واحدة في آخر سبت من شهر مارس، وكانت مدينة سيدني الأسترالية هى أولى المدن التي بدأت هذه الحملة في 2007، عندما قام سكانها بإطفاء الأنوار في المنازل والأماكن العامة.

ونجحت الفكرة حيث شارك بها 2.3 مليون شخص من سكان المدينة، ومنذ ذلك الحين تحولت ساعة الأرض إلى ظاهرة عالمية وشاركت مدن العالم تباعاً، وكانت "دبي" المدينة العربية الأولى التي شاركت في هذه الفعالية عام 2008، وتبعتها القاهرة في عام 2009 حيث تم إطفاء أنوار عدد من المعالم الأثرية بها، ثم تبعتها الرياض عام 2010.

ومن المعتاد أن يطفئ أكثر من 350 مكاناً شهيراً حول العالم أضواءه للاحتفال بهذه المناسبة بما فى ذلك برج إيفل بفرنسا، وناطحة سحاب إمباير ستيت في نيويورك‪.‬