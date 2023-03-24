فى الحلقة الأولى من رسالة الإمام.. «الشافعى» يطلب تأجيل سفر قافلتهم إلى مصر

يتوجه الإمام الشافعي -الذي يقوم بأدائه التمثيلي الفنان خالد النبوي- إلى أحد المسؤولين عن القافلة المتوجهة إلى الفسطاط ويدعى أبا بشر، فيخبره بأن زوجته مريضة ولن تقوى على الحركة غدًا مع القافلة المتوجهة إلى مصر، فيخبره أبا بشر بضرورة عرض الأمر على الوالي.

في خيمة الوالي، يسأل الوالي أبوبشر عن الطريق ويقول له ما أخباره، فيرد عليه أبوبشر قائلًا: "يريد الإمام أن يعرض عليكم أمرًا"، فيقول الشافعي إن زوجته مريضة ويخشى من أنها لن تستطيع اللحاق بالركب غدًا.

يقول الوالي نؤجل السفر، فيرد عليه أبوبشر قائلًا: "أخشى أننا لن نستطيع ذلك يا مولاي، فينظر إليه الشافعي متعجبًا من رده، ويكمل أبوبشر حديقه موجهًا إياه للشافعي ويقول له اعذرني يا إمام ولكن من واجبي أن أعرض الأمر كما هو فهذه مسؤولية وكلم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته، وأخبار القافلة ستبقها، ونحتاج إلى حركة حثيثة لدخول الفسطاط فهذا في غاية الأهمية ونحن في طريقنا إلى هناك، وأظن أننا في طريقنا إلى عيون موسى".

في تعجب ودهشة يتسائل الشافعي ماذا تقترحون، فيجيبه أبوبشر بأن القافلة ستنتظره في عيون موسى، وسيترك معهم حرسًا ودليلًا ومؤنًا للالتحاق بالقافلة هناك حيث تستريح.

يؤيد الوالي فكرة أبوبشر، لكن الإمام الشافعي يواصل نظراته الإنداهشية لهما ويقول توكلنا على الله، ثم يتركهما ويذهب للبقاء مع أسرته.

ويتناول مسلسل "رسالة الإمام" سيرة الإمام الشافعي، أحد أشهر علماء الفقه والتفسير، وآخر سنوات حياته في ظل المتغيرات التي شهدتها مصر منذ أكثر من ألف عام، والعلاقة بينه وبين الحضارة المصرية ومدى تأثيرها عليه.

المسلسل بطولة خالد النبوي، أروى جودة، نضال الشافعي، خالد أنور، وليد فواز، جيهان خليل، حمزة العيلى، أحمد الرافعي، سلمى أبوضيف ونخبة من نجوم الوطن العربي، أبرزهم السوريون خالد القيش وهافال حمدي، والأردنية فرح بسيسو وآخرين سيتم الإعلان عن أسمائهم قريبًا، والعمل سيناريو وحوار ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف محمد هشام عبية، وإخراج السوري ليث حجو، وإنتاج شركة "Media Hub - سعدي وجوهر".

وأعلنت شركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن عرض مسلسل "رسالة الإمام" عبر 3 قنوات فضائية خلال الموسم الرمضاني المقبل وهي قناة cbc الساعة 12:15 مساءً، وعلى قناة الحياة الساعة 10:45 مساءً، وعلى قناة dmc الساعة 10 مساءً، بالتزامن مع عرضه على منصة ووتش إت الإلكترونية.

وتدور أحداث المسلسل على مدار خمسين عاما مع نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث تشهد مصر في هذه الفترة صراعات على السلطة، ومحاولات انفصالية، وتشتت مذهبي، وضغوط اقتصادية ثقيلة، في وسط كل هذه الأمور يفد لمصر الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ليسهم بحضوره وشخصيته وعلمه في تخطي مصر لهذه العقبات، وفي الوقت ذاته يعيد الإمام استكشاف حياته وماضيه، ليدرك أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودا.