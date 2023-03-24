كولر يجتمع مع الجهاز المعاون لوضع برنامج مواجهة الهلال السودانى

يعقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، اجتماعًا مع الجهاز المعاون له اليوم الجمعة، قبل بداية التدريبات الجماعية، لوضع برنامج الإعداد لمباراة الهلال السوداني المقرر لها ١ أبريل المقبل في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا.

ويستأنف الفريق الأول بنادي الأهلي تدريباته اليوم عقب الراحة التي حصل عليها لمدة خمسة أيام عقب العودة من رحلتي جنوب إفريقيا والكاميرون.

وكان السويسري مارسيل كولر قد قرر تصعيد بعض لاعبي الشباب من أجل تعويض النقص العددي الذي يعاني منه الفريق خلال فترة التوقف الدولي.

ويغيب عن تدريبات الفريق الجماعية اليوم سباعي المنتخب الأول محمد الشناوي ومحمد هاني ومحمد عبدالمعنم ومروان عطية وأحمد عبدالقادر وحمدي فتحي وكهربا، بالإضافة إلى رباعي المنتخب الأوليمبي حمزة علاء ومحمد أشرف ورأفت خليل وأحمد نبيل كوكا، والثلاثي الأجنبي بيرسي تاو واليو ديانج وعلي معلول.

في المقابل قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول بنادي الأهلي خضوع لاعبي القلعة الحمراء لقياسات وزن قبل استئناف التدريبات الجماعية مساء اليوم، عقب انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق لمدة 5 أيام بعد العودة من جنوب إفريقيا والكاميرون.