الجمعة 24 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

تفاصيل حالة الطقس في أول أسبوع لشهر رمضان 2023

الطقس
الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس في أول أسبوع لشهر رمضان 2023.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة بقيم تصل إلى 7 درجات مئوية على مختلف الأنحاء.

وكشفت الأرصاد الجوية أن خرائط الطقس تشير إلى احتمالات سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والتي تصل إلى حد السيول على بعض المناطق من سيناء، وسط تحذيرات بعدم التخلي عن ارتداء الملابس الشتوية في الوقت الحالي، وطالبت الجميع في كل المحافظات بعدم التسرع في ارتداء الملابس الصيفية في الوقت الحالي.

إليكم تفاصيل حالة الطقس في أول أسبوع لشهر رمضان 2023

حالة الطقس المتوقعة يوم الجمعة 24 مارس 2023

أمطار متوسطة وقد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد ليلا على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس المتوقعة يوم السبت 25 مارس 2023

ينخفض درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 5:7 درجة مئوية، أمطار متوسطة وقد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على مناطق السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وشمال محافظة البحر الأحمر تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تصل لحد السيول على سيناء على فترات متقطعة.

تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب محافظة البحر الأحمر وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

حالة الطقس المتوقعة يوم الأحد 26 مارس 2023

تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البلاد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس المتوقعة من يوم الاثنين 27 مارس إلى الأربعاء 29 مارس 2023

تتكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

حالة الطقس الطقس شهر رمضان أول اسبوع لشهر رمضان 2023 الأرصاد

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