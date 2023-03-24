مجانية «أيمن أشرف» تُطمّع «فاركو» و«بيراميدز»

تلقى أيمن أشرف، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، عرضاً جديداً من نادي فاركو لضمه خلال الميركاتو الصيفي في صفقة انتقال حر بعد استبعاده المستمر من حسابات السويسري مارسيل كولر في الفترة الأخيرة.

وكشف مصدر أن اللاعب تلقى أيضا عرضا من بيراميدز لضمه عقب نهاية عقده مع الفريق ووضعه ضمن الفئة الأولى داخل الفريق السماوي، من أجل الحصول على توقيعه قبل الفرق التي تتنافس على ضمه.

وأشار المصدر إلى أن أيمن أشرف طلب من منحه فرصة للتفكير وحسم موقفه من العروض التي وصلته مؤخراً وانتظار قرار إدارة الكرة بالأهلي بشأن بقائه أو رحيله عقب نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري.

وأوضح المصدر أن اللاعب أكد للوسطاء خلال التفاوض معه أنه ملتزم مع الفريق وسوف يبذل قصاري جهده في التدريبات لحين انتهاء عقده وعدم إثارة أي مشكلة سواء مع المدير الفني أو أي مسئول داخل النادي.