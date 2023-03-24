الجمعة 24 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

أمطار رعدية وانخفاض درجات الحرارة.. توقعات حالة الطقس غدًا

أمطار
أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت، بجميع المحافظات.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من انخفاض درجات الحرارة بقيم تصل إلى 7 درجات مئوية على مختلف الأنحاء.

وكشفت الأرصاد الجوية أن خرائط الطقس تشير إلى احتمالات سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والتي تصل إلى حد السيول على بعض المناطق من سيناء، وسط تحذيرات بعدم التخلي عن ارتداء الملابس الشتوية في الوقت الحالي، وطالبت الجميع في كل المحافظات بعدم التسرع في ارتداء الملابس الصيفية في الوقت الحالي.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

- تسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 20 درجة مئوية نهارًا، 12 درجة ليلًا.

- تسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية 18 درجة مئوية نهارًا، و12 درجة ليلًا.

- تسجل درجات الحرارة على شمال الصعيد 24 درجة مئوية خلال ساعات النهار، و10 درجات ليلًا.

- تسجل درجات الحرارة على جنوب الصعيد 31 درجة مئوية.

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس الأرصاد حالة الطقس درجات الحرارة

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