الأهلي يعود للتدريبات في غياب الدوليين استعداداً لمواجهة الهلال السوداني

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الجمعة استعداداً لمباراة الهلال السوداني المقررلها يوم 1 أبريل في ختام مباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا على استاد القاهرة.

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني قد منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 5 أيام عقب العودة من الكاميرون وبعد أيضا الاعتذار عن المشاركة في كأس الرابطة للأندية المحترفة.

يعقد كولر جلسة مع الجهاز المعاون واللاعبين قبل انطلاق المران المسائي من أجل الحديث عن أهمية الاستعدادات لمواجهة بطل السودان في ختام مباريات الفريق في المجموعة وحسم الصعود بصحبة صن دوانز.

يغيب عن الفريق خلال التدريبات اليوم اللاعبين الدوليين سواء المحترفين الثلاثة أليوديانج وبيرسي تاو وعلي معلول أو المنضمين للمنتخب الأول أمثال محمد الشناوي ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني وحمدي فتحي ومروان عطية وأحمد عبدالقادر ومحمود كهربا بينما لاعبي المنتخب الأولمبي حمزة علاء ومحمد أشرف وأحمد نبيل "كوكا" ورأفت خليل

ومن المقرر أن يعقد الدكتور إيهاب علي استشاري التغذية جلسة مع المدير الفني واللاعبين لوضع برنامج غذائي خاص يتناسب مع اللاعبين خلال شهر رمضان الكريم.

ووضع استشاري التغذية قائمة الأكلات التي يتناولها اللاعبين في منازلهم أو في المعسكر قبل مواجهة الهلال السوداني من أجل الحفاظ على أوزانهم وأيضا التغذية المناسبة لهم أثناء الإفطار عقب الصيام.