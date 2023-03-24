الجمعة 24 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الأهلي يعود للتدريبات في غياب الدوليين استعداداً لمواجهة الهلال السوداني

مران الأهلي
مران الأهلي

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية مساء اليوم الجمعة استعداداً لمباراة الهلال السوداني المقررلها يوم 1 أبريل في ختام مباريات دور المجموعات لبطولة إفريقيا على استاد القاهرة. 

وكان السويسري مارسيل كولر المدير الفني قد منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة 5 أيام عقب العودة من الكاميرون وبعد أيضا الاعتذار عن المشاركة في كأس الرابطة للأندية المحترفة.

يعقد كولر جلسة مع الجهاز المعاون واللاعبين قبل انطلاق المران المسائي من أجل الحديث عن أهمية الاستعدادات لمواجهة بطل السودان في ختام مباريات الفريق في المجموعة وحسم الصعود بصحبة صن دوانز.

يغيب عن الفريق خلال التدريبات اليوم اللاعبين الدوليين سواء المحترفين الثلاثة أليوديانج وبيرسي تاو وعلي معلول أو المنضمين للمنتخب الأول أمثال محمد الشناوي ومحمد عبدالمنعم ومحمد هاني وحمدي فتحي ومروان عطية وأحمد عبدالقادر ومحمود كهربا بينما لاعبي المنتخب الأولمبي حمزة علاء ومحمد أشرف وأحمد نبيل "كوكا" ورأفت خليل
ومن المقرر أن يعقد الدكتور إيهاب علي استشاري التغذية جلسة مع المدير الفني واللاعبين لوضع  برنامج غذائي خاص يتناسب مع اللاعبين خلال شهر رمضان الكريم.

ووضع استشاري التغذية قائمة الأكلات التي يتناولها اللاعبين في منازلهم أو في المعسكر قبل مواجهة الهلال السوداني من أجل الحفاظ على أوزانهم وأيضا التغذية المناسبة لهم أثناء الإفطار عقب الصيام.

مران الأهلي السويسري مارسيل كولر الدوليين منتخب مصر الهلال السوداني دورى ابطال افريقيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

رمضان كريم فى مسجد مصر

الأكثر قراءة

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

ضبط 69 ألف مخالفة مرورية في 24 ساعة

التحريات تكشف تفاصيل حريق مصنع أسفنج بالمنوفية

استقرار أسعار الأعلاف بالأسواق اليوم

ندوة توعوية لـ«حياة كريمة» عن العمل التطوعي بجامعة قناة السويس

احتفالًا بعيدها القومى.. وزير الأوقاف يصلى أول جمعة من رمضان فى بنى سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

أنا والقناع

د. محمد عفيفي

رمضان زمان

ماجد حبته

أرض الجوامع.. أرض النعم

القس رأفت رؤوف الجاولي

قوة الحوار.. والإقناع

عبد الرحيم طايع

رمضان 2023

مدحت بشاى

الرجل والحصان.. ووجع الفقد

محمد المعتصم

الحمد لله على نعمة WATCH IT

خالد عكاشة

هل ينجح الرئيس الصينى مع روسيا.. فى كسر الهيمنة؟

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 4 فلسطينيين وسط القدس

السجن لجندى استخبارات إسرائيلى نشر معلومات سرية

الأردن يحذر من عنصرية متطرفة بعد تصريحات وزير المال الإسرائيلى