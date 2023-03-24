الجمعة 24 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

التحريات تكشف تفاصيل حريق مصنع أسفنج بالمنوفية

صوره من الحريق
صوره من الحريق

كشفت التحقيقات الأولية في واقعة حريق مصنع أسفنج تفاصيل جديدة حول الواقعة، وتمت أسفل عقار بقرية زاوية جروان، التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، واشتغلت فيها النيران في الساعات الأولى من صباح اليوم، وسيطرت عليه قوات الحماية المدنية التابعة لمدرية أمن المنوفية.

وأكد أحمد إبراهيم أحد شهود العيان أن كاميرات المراقبة التي راجعتها تحريات المباحث، ووثقت وجود بعض الأطفال يلهون بسلك مواعين مشتعل مرحا بشهر رمضان، بالقرب من مخزن الأسفنج وبعدها مباشرة حدث الحريق، وهناك ترجيح كبير بأن شرز من السلك تطاير إلى داخل المخزن وأحدث الحريق الهائل الذي أثار ذعر المواطنين.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالمنوفية بسيارتي إطفاء للسيطرة على حريق مخزن أسفنج بالإضافة إلى وجود سيارة إسعاف والشرطة للتعامل مع أي طارئ يحدث، نافيا حدوث أي إصابات بين الأهالي أو القوات المشاركة في الحادث والمنزل خال من السكان.

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التفاصيل الكاملة التفاصيل اصابة شخص إصابة شخصين الحماية المدنية ب الساعات الأولى من صباح اليوم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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