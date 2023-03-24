كاتب صحفى: استمرار الاحتجاجات فى فرنسا واشتباكات بين المتظاهرين والشرطة

قال الكاتب الصحفي، علي المرعبي، إن فرنسا شهدت، أمس الخميس، تظاهرات غاضبة شملت العاصمة باريس وكل المدن الفرنسية، ولم تُستثن أي مدينة فرنسية من الخروج في تظاهرات.

وأضاف المرعبي، خلال لقائه عبر زووم ببرنامج "صباح جديد"، المُذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الجمعة، أن العديد من التظاهرات أدت إلى حدوث اشتباكات بين المتظاهرين ورجال الشرطة وقوات مكافحة الشعب، لافتًا إلى أن التظاهرات ستستمر طالما أن رفع سن التقاعد لا يزال صادرا بقرار من الحكومة الفرنسية المدعومة من الرئيس إيمانويل ماكرون.

وأوضح الكاتب الصحفي أن نسبة الاستفتاء بين المتظاهرين تؤكد أن أكثر من 80% من الشعب الفرنسي يرفض هذا القانون، وهنا يكون المأزق بين ديمقراطية الشارع والشعب الذي يرفض هذا القانون، والديمقراطية التي استندت إليها الحكومة لتمرير هذا المشروع.

ونوه الكاتب الصحفي بأن الأزمة ستظل قائمة طالما أن هذا المشروع لا يزال تعتمده الحكومة حتى الآن، لافتًا إلى أن الاحتجاجات في بعض المناطق الفرنسية تحولت إلى أعمال عنف وصدمات بين الشرطة والمتظاهرين، ورأينا إشعال النيران في العديد من المراكز الحكومية وغيرها.