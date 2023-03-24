أمطار رعدية ورياح.. تفاصيل حالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ 72 ساعة المقبلة بمحافظات مصر.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد البلاد اعتبارًا من الجمعة، حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على مناطق من شمال البلاد حتى الصعيد، وسيناء يصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانًا.

ويشهد الطقس سحبًا رعدية تكون مصحوبة بتساقط لحبات البرد ونشاط الرياح المثيرة للأتربة على بعض المناطق.

- توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة

طقس يوم الجمعة، تشهد مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية، أمطارًا متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، تمتد خلال ساعات المساء إلى مناطق من الوجه البحري.

وتشهد مناطق القاهرة الكبرى موجة أمطار متوسطة ليلًا، تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة، يصاحب ذلك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 20 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 32 والصغرى 15.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 17.

- توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة غدًا السبت

واعتبارًا من حالة الطقس يوم السبت، سوف تشهد البلاد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على كل الأنحاء بقيم تتراوح من 5 لـ 7 درجات مئوية، يصاحبها موجة أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا، على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وشمال محافظة البحر الأحمر، تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تصل لحد السيول على سيناء على فترات متقطعة.

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 20 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 18 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 24 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

- توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة الأحد

وفي يوم الأحد المقبل هناك شبورة مائية صباحًا على على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وستكون هناك أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 20 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 22 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.