الخزانة الأمريكية: العقوبات أدت إلى انهيار الاقتصاد الإيرانى

أعلنت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن العقوبات الأمريكية تسببت في أزمة اقتصادية في إيران، لكن سياسة طهران لم تتغير كما أرادت واشنطن.

وقالت يلين خلال جلسة استماع في الكونغرس: "لقد خلقت عقوباتنا على إيران أزمة اقتصادية حقيقية في البلاد، والمشاكل الاقتصادية الإيرانية بسبب العقوبات كبيرة. فيما يتعلق بكوريا الشمالية هذا صحيح أيضا. ومن ناحية أخرى، غيرت سلوكهم أقل بكثير مما كنا نود بشكل مثالي".

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" في وقت سباق أن العقوبات التي ينظر إليها في الولايات المتحدة على أنها تعادل سلاحا نوويا، لم توجه الضربة المرجوة للاقتصاد الروسي، ما أثار تساؤلات حول فعالية هذه الأداة ككل.