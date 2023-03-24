بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 14 آخرين فى انقلاب سيارة ربع نقل بملوى

لقي شخص مصرعه، وأصيب 14 آخرين، إثر انقلاب سيارة ربع نقل في مركز ملوي جنوب محافظة المنيا؛ بسبب انفجار الإطار الخلفي الإيسر، وتم نقل المصابين لمستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

كان اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بانقلاب سيارة ربع نقل في مركز ملوي؛ بسبب انفجار الإطار الخلفي الإيسر، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 14 آخرين.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات هيئة الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين من الفحص وقوع الحادث شرق كوبري ملوي الجديد؛ مما أسفر عن مصرع عبد الصبور مسعد 44 عامًا، مقيم بمركز ديرمواس.

كما أسفر الحادث عن إصابة 14 شخص وهم: «علاء حمدي 49 عامًا، مقيم بأبوقرقاص، حسام نبيل 42 عامًا، عبد الباري شوقي 42 عامًا، محمد حسين 43 عاما، وليد رمزي 40 عامًا، علي ضاحي 45 عامًا، محمد ربيع 40 عامًا، فتحي عزيز 59 عامًا، عماد سمير 45 عامًا، محمد عبد العال 49 عامًا، إسماعيل داخلي 49 عامًا، أحمد إكرامي 47 عامًا، محمود محمد 42 عامًا، متولي عيد 40 عامًا، وجميعهم يقيمون في قري: البرشا، ديروط أم نحله، العرين، نواي، البركة، الريرمون، الروضة، تونا الجبل التابعة لمركز ملوي».

تم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي التخصصي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، وتقرر خروج جميع المصابين بعد علاجهم عدا ثلاثة مصابين تراوحت إصاباتهم بين اشتباه ارتجاج، وكسور وكدمات، وقامت إدارة المرور برفع السيارتين وتسيير حركة المرور بالطريق، وتم التحفظ على السيارة، وتحرر عن الحادث المحضر اللازم، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق والتصرف.