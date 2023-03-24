الجمعة 24 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزيرا الرى بمصر والسودان يبحثان خطة تطوير الهيئة الفنية المشتركة لمياه النيل

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، المهندس ضو البيت عبد الرحمن منصور، وزير الرى والموارد المائية السوداني، وذلك بحضور السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، على هامش مشاركته في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه بنيويورك.

وأكد الدكتور هانى سويلم، على متانة وعمق العلاقات الأزلية والتاريخية والأخوية التي تربط البلدين الشقيقين، مشيرًا لتاريخ التعاون الطويل والمشترك بين البلدين في كافة المجالات خاصة في مجال الموارد المائية الذي يٌعد من أهم مجالات التعاون.

كما تم خلال اللقاء مناقشة سبل تعزيز التعاون بين البلدين الشقيقين، وتطوير أعمال الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، والتي تُعد أحد أقدم آليات التعاون بين البلدين، وتُعنى بإدارة مياه النيل بصورة تعاونية مشتركة من خلال القياسات المشتركة وتبادل بيانات محطات القياس في مصر والسودان بما يساعد حكومتى البلدين على إدارة مورد مياه النيل بصورة فعالة.

يأتي ذلك فيما تتواصل فعاليات "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة لعقد المياه" في نيويورك بالتزامن مع الاحتفال بيوم المياه العالمي.

كما تستعرض دول العالم، خلال المؤتمر، التقدم المحرز في تنفيذ أهداف "عقد العمل من أجل المياه" وتحديد العقبات التي تواجه تحقيقها، ووضع الطرق المبتكرة لدعم تنفيذها وتسريع التقدم في هذا المجال.

كذلك تسعى مصر لحشد جهود المجتمع الدولي لدعم قضايا المياه، خاصة أن تحديات المياه العالمية في الوقت الحالي تؤثر سلبًا على العديد من الدول حول العالم، وخاصة الدول النامية وعلى رأسها الدول الإفريقية، مما يستدعي المزيد من التعاون الدولي في هذا المجال.

وأوضح، أن "مؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة" قد سبقه عقد العديد من الفعاليات الإقليمية والدولية على مسار الإعداد لهذا المؤتمر والتي سيتم رفع التوصيات الناتجة عنها لعرضها خلال المؤتمر، مشيرًا إلى أن مصر كان لها دورًا بارزًا في هذه الفعاليات الدولية، مثل أسابيع القاهرة للمياه، ومؤتمر المناخ COP27.

الامم المتحدة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية السفير أسامة عبد الخالق الري والموارد المائية مؤتمر الأمم المتحدة للمياه مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة وزير الري والموارد المائية السوداني

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