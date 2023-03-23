الخميس 23 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

المفتى يهنئ الرئيس السيسى بحلول شهر رمضان

المفتي
المفتي

هنأ الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسى والشعب المصري على قدوم شهر رمضان.

رمضان المبارك

أكد علام، خلال تقديمه برنامج "حديث المفتى" المذاع على فضائية "الناس" أن الله سبحانه وتعالى خلق الدهر، بأيامه وشهوره وفضل بعضها على بعض وخص بعضها بفضائل وجعلها مواسم للخير، ونحن الآن، فى أحد هذه المواسم بخصائصه وفضائله.

فضائل شهر رمضان 

واستكمل المفتى حديثه عن فضائل الشهر الكريم:"ربنا سبحانه وتعالى اختصه لنزول القرآن فيه، والله سبحانه وتعالى جعل غيه ليلة القدر وجعلها خير من ألف شهر، وهذا الشهر يقع فيه ما لايقع فى غيره كما ابلغنا سيدنا النبى محمد (صلى الله عليه وسلم) تفتح به أبواب الجنان وتغلق أبواب النار وتصفد فيه الشياطين، فهذا الشهر يضاعف فيه حسنات الصائم إذا أخلص، وأيضا قبول دعاء الصائم، نسأل الله أن يوفقنا فى الفوز فى هذا الشهر الكريم وأن يخرجنا منه مغفورا لنا".

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