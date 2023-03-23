«عوة» آخر النواب الباردة.. طوارئ بـ«صرف الإسكندرية» استعدادا للتقلبات الجوية

أعلن اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الخميس، عن رفع درجة الاستعداد بالشركة اعتبارا من صباح غدٍ الجمعة، استعدادا لهطول الأمطار بالتزامن مع “نوة عوة”.

وأشار «نافع» إلى أنه وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية فمن المتوقع أن تشهد محافظة الإسكندرية مساء غدٍ الجمعة، سقوط أمطار متوسطة تزيد شدتها مع حلول فترات الليل لتكون متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية ومصحوبة بحبات البرد على فترات متقطعة، كما تنشط الرياح وتصل سرعتها من (35-40كم /ساعة) وارتفاع الأمواج يصل إلى 2.5 متر.

وأوضح رئيس صرف الإسكندرية أنه تم وقف الإجازات وبدل الراحات لجميع القطاعات والإدارات المعنية لحين انتهاء فترة عدم الاستقرار وتنتشر السيارات والبدالات وتستمر أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع أولا بأول، والتأكد من جاهزية جميع المحطات والمواقع الشتوية.

وشدد «نافع» علي استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورًا، وعلى تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات. واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد على التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

ونشرت محافظة الإسكندرية أرقام الطوارئ وغرف العمليات الخاصة بالإبلاغ عن أي مشكلات خلال سقوط الأمطار.

غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة للشكاوى الطارئة والعاجلة: علي الخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو علي أرقام ( 4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136_ 4234137 ) من أي محمول.

نوة عوة وبرد العجوزة

تعتبر نوة عوة وبرد العجوزة آخر النوات الشتوية والتي تأتي على محافظة الإسكندرية في 24 مارس، وتستمر لمدة 6 أيام، يصاحبها رياح شرقية، وسميت عوة بسبب شدة اصوات الرياح خلال النوة.

