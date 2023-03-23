الخميس 23 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الحلقة 1 من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة.. يسرا تفقد حقيبتها أثناء العودة من كندا

1000 حمد الله ع السلامة
1000 حمد الله ع السلامة

بدأت قناة CBC قبل قليل عرض الحلقة الأولى من مسلسل “1000 حمد الله ع السلامة” بطولة الفنانة يسرا وعدد كبير من نجوم الكوميديا كأول المسلسلات الحصرية التي تعرض اليوم أول أيام شهر رمضان المبارك.

الحلقة الأولى من مسلسل 1000 حمد الله ع السلامة‎

شهدت الحلقة الأولى من مسلسل 1000 حمدالله ع السلامة، بطولة يسرا استعداد “سميحة” التي تقدم دورها يسرا وأبنائها للعودة لمصر واستلام الميراث، تتبدل شنطة سميحة مع أحد المسافرين، لاحقاً تتعرض سميحة وأبناؤها لعدة مواقف كوميدية وشهدت الحلقة الأولى العديد من الأحداث الكوميدية حول عائلة "سميحة" فور عودتهم من كندا والتي تجسد دورها النجمة يسرا وأبناؤها "سماح" و تجسد دورها الفنانة الشابة مايان السيد وأخوها "سامح" ويجسد دوره الفنان الشاب آدم الشرقاوي.
 

مسسلسل 1000 حمد الله ع السلامة


‎تبدأ الأحداث في كندا بعلم سميحة وسماح وسامح بثروة والدهم جلال التي تنتظرهم في مصر، ويطلب منهم في وصيته العودة لمصر مرة أخرى والذهاب لوالدته وطلب أوراق ملكية الميراث وهو عبارة عن عقود ملكية أراض وعقارات قد تصل قيمتها الي 9 ملايين دولار، تقرر سميحة وأولادها الذهاب إلى مصر لاسترداد الميراث والعودة مرة أخرى لكندا ليحقق كل منهم أحلامه التي طال انتظارها، تبدأ حياة سميحة وأولادها تنقلب رأسا على عقب بعد حجز طيران شعبي وعشوائي وسط امتعاض من سامح وسماح، بينما تحاول سميحة أن تهدئ من عشوائية التجربة بشكل كوميدي.

بمجرد الوصول إلى مصر وركوب تاكسسي وعند الوصول إلى منزل “تيتا سوسو” في القاهرة تجد قد تبدلت حقائبها مع راكب آخر ولا تجد معها أموالا لتدفع حساب التاكسي، فتجد نفسها في مشكلة أمام سائق التاكسي

مسلسل "1000 حمد الله على السلامة" من بطولة النجمة الكبيرة يسرا، شيماء سيف، محمد ثروت، مايان السيد، آدم الشرقاوي ، ومطرب المهرجانات عنبة، والفنانة سما إبراهيم، اوتاكا، مدير التصوير سامح الأمير، مهندس الديكور عمر علاء، مهندس الصوت علاء عاطف، المسلسل تأليف محمد ذوالفقار وإخراج عمرو صلاح، ومن إنتاج جمال العدل.

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