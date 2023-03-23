مدرسة السلطان حسن تستضيف قافلة المنيا الثقافية ضمن برنامج قيم المواطنة

شهدت قرية السلطان حسن بمركز أبو قرقاص، قافلة ثقافية جديدة، نظمها فرع ثقافة المنيا على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، بمدرسة السلطان حسن للتعليم الأساسي بالقرية، ضمن فعاليات برنامج المواطنة الذي يقام بالتعاون بين الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، ومحافظة المنيا.

عقدت في اليوم الأول ندوة بعنوان "تأصيل قيم الاستماع والرأي الآخر" شارك بها كل من الشاعر جابر الزهيري والفنان أسامة طه، أوضحا بها قيمة وأهمية احترام الآراء والاستفادة من خبرات الآخرين وأثر ذلك على تعزيز الكثير من القيم والممارسات الإيجابية بين الأفراد والمجتمعات، أعقبها ورشة اكتشاف مواهب في الإنشاد والإلقاء والغناء والترانيم والاستعراضات. كما قدم عرض سينما للأطفال بالإضافة إلى معرض الكتاب يحتوي على إصدارات قصور الثقافة.

وشهد اليوم الثاني محاضرة بعنوان "يعني إيه كلمة وطن" للشاعر أسامة أبو النجا وتناول بها مفهوم الوطن وضرورة التوعيه بحقوق وواجبات المواطنين تجاه الوطن، بجانب ورشة أشغال يدوية وورشة رسم وعروض سينما.

وفي ختام الفعاليات أقيم حفل فني وفقرات لمواهب القرية تضمن عددًا من الأناشيد والأغنيات، إضافة إلى اسكتش مسرحي للأم.

الفعاليات نظمها فرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة، بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، بالتعاون مع الإدارة التعليمية بأبوقرقاص.