الخميس 23 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 6 بارجات نهرية على متنها شحنات أسمنت

ميناء دمياط
ميناء دمياط

قال اللواء بحري أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء دمياط، إن الميناء يؤكد مزاياه التنافسية بتفريغ وشحن بضائع عامة ونقلها عبر نهر النيل.

واستقبل ميناء دمياط 6 وحدات نهرية (بارجات) قاطرة ومقطورة، تابعتين لشركة النيل الوطنية للنقل النهري، قامت بتفريغ شحنة تقدر بحوالي (1591 طن) أسمنت معبأ أبيض قادمة من محافظة المنيا، كما ستقوم تلك الوحدات النهرية بتحميل شحنة تبلغ حوالى (1600 طن) من القمح متجهة إلى صوامع إمبابة.

ووجّه اللواء بحرى أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، بتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لسرعة التفريغ والشحن على متن تلك الوحدات، ومغادرتها فى التوقيت المحدد، خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل بنقل البضائع عبر نهر النيل، حيث إنه يعتبر أرخص وسائل النقل وأقلها تكلفة، وهو ما ينعكس على خفض أسعار السلع والبضائع التي يتم نقلها من خلال هذه المنظومة، لما لذلك من قيمة مضافة كبيرة كأحد وسائط النقل المتعددة داخل ميناء دمياط، والذى يعطى للميناء ميزة تنافسية كبيرة.

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