الخميس 23 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بالأرقام.. أبرز نتائج جولة وزير البترول لـ منجم السكري وجبل إيقات

أرشيفية
أرشيفية

أجرى المهندس طارق الملا، وزير البترول، خلال الأيام الماضية، جولة لمنجم السكرى وموقع جبل إيقات بجنوب مصر، وفي التقرير التالي، تكشف «الدستور» أهم الأرقام في الجولة.

1- إنتاج منجم السكري 5.2 مليون أوقية منذ بدء الإنتاج حتى نهاية فبراير.

2- بلغت الإيرادات حوالي 7.5 مليار دولار.

3- المستهدف من إنتاج منجم السكري ما بين 450 إلى  480 ألف أوقية خلال العام الحالى 2023.

4- افتتاح محطة طاقة شمسية بقدرة 36 ميجاوات بمنجم السكري.

5- تقدر احتياطيات جبل إيقات بـ 1.2 مليون أوقية من الذهب.

6- نسبة استخلاص الذهب من جبل إيقات تبلغ 95%.

7- المحطة بسعة 7.5 ميجاوات لتغذية المنجم.

وأكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن تحقيق إنتاج منجم السكري 2ر5 مليون أوقية منذ بدء الإنتاج وحتى نهاية فبراير الماضى تقدر إيراداتها بحوالى 5ر7 مليار دولار وقدرته المتوقعة على تحقيق المزيد فى ظل الاستثمارات والنشاط الاستكشافى المكثف به، وبدء تشغيل الإنتاج التجارى للذهب من موقع إيقات بجنوب مصر، نتائج تحمل الكثير من الدلالات والمؤشرات الهامة على أن الاستثمار التعدينى بمصر فى الطريق الصحيح نحو تعظيم عوائد ثرواتنا المعدنية لصالح الاقتصاد المصرى. 

وأوضح الملا، خلال الجولة التفقدية بمنجم السكرى بالصحراء الشرقية، أن تنامى أنشطة البحث والاستكشاف بمناطق مصر التعدينية فى ظل دخول شركات تعدينية عالمية للسوق المصرى من خلال المزايدات المطروحة يثرى هذا النشاط بخبرات وتقنيات  متنوعة وتفتح الباب أمام تحقيق اكتشافات اقتصادية واستغلال أفضل للثروات التعدينية، وأضاف الوزير أن تنامى أنشطة البحث والاستكشاف يوفر فرص عمل فى ظل حاجة النشاط لخدمات مساعدة وعمالة بشكل مكثف. 

منجم السكري جبل إيقات البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية محطة طاقة شمسية

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