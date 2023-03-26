مطران يترأس قداس القداس الإلهي احتفالا بأحد القديس يوحنا السلمي

يترأس الانبا نيقولا أنطونيو مطران طنطا والغربية، للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي، ووكيلها للشؤون العربية، اليوم الأحد 26 مارس، القداس الإلهي احتفالا بأحد القديس يوحنا السلمي أو الدرجي كاتب سُلم الفضائل.

ويأتي ذلك في كنيسة الفائقة القداسة والدة الإله بمنطقة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة.

من جهة أخرى، قال قداسة البابا فرنسيس "تحتاج الكنيسة على الدوام إلى أن تصغي إلى إعلان أعمال الله وهذا يعني، في كلمة واحدة، أنها تحتاج على الدوام إلى أن تُبشَّر، وتحتاج إلى أن تأخذ الإنجيل وتصلّي وتشعر بقوّة الروح القدس الذي يبدأ بتغيير قلبها" هذا ما قاله قداسة البابا فرنسيس في مقابلته العامة مع المؤمنين

وأجرى قداسة البابا فرنسيس مقابلته العامة مع المؤمنين في ساحة القديس بطرس واستهل تعليمه الأسبوعي بالقول نضع اليوم أنفسنا في الإصغاء لـ "الوثيقة الكبرى" للبشارة في العالم المعاصر: الإرشاد الرسولي "إعلان الإنجيل" للقديس البابا بولس السادس. إن البشارة هي أكثر من مجرد نقل عقائدي وأخلاقي بسيط. إنها قبل كل شيء شهادة للقاء الشخصي مع يسوع المسيح، الكلمة المتجسد الذي فيه تم الخلاص، شهادة لا غنى عنها لأن العالم يحتاج أولاً إلى "مبشرين يتحدثون إليه عن إله يعرفونه ومألوف لهم".