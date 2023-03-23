الخميس 23 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«شكرًا من هنا لبكرة».. عمرو دياب يغنى بأحدث إعلانات رمضان وظهور محمد صلاح وعائلته

عمرو دياب
عمرو دياب

طرحت إحدى شركات الاتصالات أحدث إعلاناتها بصوت النجم الكبير عمرو دياب حيث قدم أغنية "شكراً من هنا لبكرة".

الأغنية من كلمات نصرالدين ناجي، ألحان عزيز الشافعي، توزيع أسامة الهندي، ميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

الأغنية تمثل رسالة شكر لكل من ساهموا في دعمنا طوال حياتنا، وهي الفكرة التي عبرت عنها الأغنية وكذلك الصورة حيث تخلل الإعلان مشاهد بين الأبناء مع آبائهم وأمهاتهم، وكذلك الأصدقاء.

وظهر في الإعلان محمد صلاح، نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر، وذلك بمشاركة عائلته كدليل على دعمهم له في مشواره.

النجم الكبير عمرو دياب كان قد طرح منذ فترة أغنيته "بطمن عليك" والتي تصدرت قوائم الأعلى استماعا في الوطن العربي عبر تطبيق أنغامي.

وتصدرت الأغنية قوائم الأعلى استماعا في مصر، الإمارات، السعودية، قطر، البحرين، ليبيا، اليمن، فلسطين، الجزائر، المغرب، سوريا، الأردن، الكويت، سلطنة عمان، العراق.

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