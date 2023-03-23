تنظيم ملتقى الهناجر الثقافى تحت عنوان «المرأة المصرية.. أصل الحكاية»

نظم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي بعنوان "المرأة المصرية.. أصل الحكاية"، أمس الأربعاء، بمركز الهناجر للفنون.

وأدارت الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبدالحميد مدير ومؤسس الملتقى.

وقالت الدكتورة ناهد عبدالحميد، إن تضحيات المرأة واضحة وبارزة على مر العصور، وتاريخ المرأة مليء بالنجاحات والإنجازات فهى ضمير هذا الوطن، وأثبتت المرأة أنها الرقم الأهم فى معادلة الحياة، وهناك نساء أبدعن وأضفن للتاريخ المزيد والمزيد.

وأشارت إلى أن المرأة كان لها دور سباق في إقامة الحضارات ودعم الإنسانية، وهذا ما تعكسه الأساطير الفرعونية القديمة، وما سجلته المرأة من انتصارات ونجاحات مثل إيزيس وكليوباترا وحتشبسوت والملكة نيفرو وغيرهن.

وذكرت العديد من المبدعات على مر العصور مثل "عائشة عبدالرحمن، نبوية موسى، سميرة موسى، روزاليوسف، هدى شعرواي، صفية زغلول، فاطمة إسماعيل"، لافتة إلى وجود قصص كثيرة من النجاحات للرجال الذين لم يصلوا لهذا النجاح لولا وجود ومساندة المرأة فى حياتهم.

وفي ذات السياق، قالت الدكتورة عواطف عبدالرحمن، أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة، إن الرجل شريك حياة للمرأة، والمرأة منذ زمن قديم تخوض نضالًا طويلًا يختلف فى شكله حسب كل مرحلة، مشيرة إلى أن هناك ملايين من النساء الكادحات ليس لها صوت وتحتاج إلى مزيد من الحقوق.

وأكدت على ضرورة مشاركة الرجل فى حل كل قضايا المرأة، وتعديل القوانين والتشريعات التي لا تنصف المرأة وتنقص من حقوقها من أجل توفير بيئة آمنة لها، مطالبة بالمزيد من التغيير والتصحيح في الخطاب النسوي والخطاب الديني التقليدي، وضرورة تسليط الإعلام الضوء على التيار المستنير الذى نهض بحقوق المرأة.