الخميس 23 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

تنظيم ملتقى الهناجر الثقافى تحت عنوان «المرأة المصرية.. أصل الحكاية»

ندوة
ندوة

نظم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، ملتقى الهناجر الثقافي بعنوان "المرأة المصرية.. أصل الحكاية"، أمس الأربعاء، بمركز الهناجر للفنون.

وأدارت الملتقى الناقدة الأدبية الدكتورة ناهد عبدالحميد مدير ومؤسس الملتقى.

وقالت الدكتورة ناهد عبدالحميد، إن تضحيات المرأة واضحة وبارزة على مر العصور، وتاريخ المرأة مليء بالنجاحات والإنجازات فهى ضمير هذا الوطن، وأثبتت المرأة أنها الرقم الأهم فى معادلة الحياة، وهناك نساء أبدعن وأضفن للتاريخ المزيد والمزيد.

وأشارت إلى أن المرأة كان لها دور سباق في إقامة الحضارات ودعم الإنسانية، وهذا ما تعكسه الأساطير الفرعونية القديمة، وما سجلته المرأة من انتصارات ونجاحات مثل إيزيس وكليوباترا وحتشبسوت والملكة نيفرو وغيرهن.

وذكرت العديد من المبدعات على مر العصور مثل "عائشة عبدالرحمن، نبوية موسى، سميرة موسى، روزاليوسف، هدى شعرواي، صفية زغلول، فاطمة إسماعيل"، لافتة إلى وجود قصص كثيرة من النجاحات للرجال الذين لم يصلوا لهذا النجاح لولا وجود ومساندة المرأة فى حياتهم.

وفي ذات السياق، قالت الدكتورة عواطف عبدالرحمن، أستاذة الإعلام بجامعة القاهرة، إن الرجل شريك حياة للمرأة، والمرأة منذ زمن قديم تخوض نضالًا طويلًا يختلف فى شكله حسب كل مرحلة، مشيرة إلى أن هناك ملايين من النساء الكادحات ليس لها صوت وتحتاج إلى مزيد من الحقوق.

وأكدت على ضرورة مشاركة الرجل فى حل كل قضايا المرأة، وتعديل القوانين والتشريعات التي لا تنصف المرأة وتنقص من حقوقها من أجل توفير بيئة آمنة لها، مطالبة بالمزيد من التغيير والتصحيح في الخطاب النسوي والخطاب الديني التقليدي، وضرورة تسليط الإعلام الضوء على التيار المستنير الذى نهض بحقوق المرأة.

الإنتاج الثقافي أصل الحكاية الدكتورة ناهد عبد الحميد مدير ومؤسس الملتقى الدكتورة ناهد عبد الحمي الدكتورة ناهد عبد الحميد الديني الدكتورة عواطف عبد الرحمن الخطاب الدينى

رئيس التحرير

وائل لطفي

هل يمد «منتدى الشباب» يده لـ«أمانى إبراهيم»؟

الأكثر قراءة

خريطة ومواعيد عرض مسلسلات رمضان 2023 على قناة dmc دراما

«مدينة لا يجوع فيها أحد».. أهالى برج البرلس بكفرالشيخ يطعمون فقراءهم طوال العام

حريق فى شقة سكنية بمنطقة بولاق الدكرور

شيخ الأزهر يشارك فى مائدة السحور بالعاصمة الإدارية الجديدة

جمعتهما الأقدار.. أبلة فضيلة ومحسنة توفيق يودعان الحياة أول أيام رمضان

تنظيم ملتقى الهناجر الثقافى تحت عنوان «المرأة المصرية.. أصل الحكاية»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد المعتصم

الحمد لله على نعمة WATCH IT

خالد عكاشة

هل ينجح الرئيس الصينى مع روسيا.. فى كسر الهيمنة؟

ماجد حبته

جامع عمرو

د. القس صفوت البياضى

تحت ثلاثة تضطرب الأرض.. وأربعة لا تستطيع احتمالها

جلال حمام

وادى السيليكون.. تميمة الحظ الأمريكية

محاسن السنوسي

الأحزاب المصرية.. وبداية الطريق إلى المواطن

محمد رفعت

فلتُكرم مصر «حلمى بكر»

جمال زايدة

تدهور الجماعة الثقافية

صور

الحاجة رضا وحفيدها مجدى: رفعته على رأسها صغيرًا.. وحمل نعشها كبيًرا

معرض «الزراعة».. خير بلدنا لأهالينا

مرحب شهر الصوم.. صناعة فوانيس رمضان

محطة تل أبيب

المزيد

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان إسرائيلى استهدف محيط مدينة حلب

وزيرة إسرائيلية: مستوطنات غزة جزء من أرضنا وسنعود إليها

واشنطن: تشريع الكنسيت بشأن المستوطنات «خطوة استفزازية»