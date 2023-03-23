رانيا يوسف: نادية الجندى ليست مقياس للنجاح.. ومحمد مختار ساعدها كثيرا

أكدت الفنانة رانيا يوسف، أنها تعترف بأن الفنانة نادية الجندي أكثر نجومية منها، منوهة بأنها أكثر من 50 عامًا في العمل الفني، وهي نجمة الجماهير لأكثر من 30 عامًا.

نادية الجندي كانت تطلب المساعدة من محمد مختار

وقالت خلال حلقة برنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، والمذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، إنها لم تثبت نفسها بالقدر الذي كانت تفضله، حيث أن نادية الجندي كانت تمتلك عامل مساعد، وهو المنتج محمد مختار، كما كانت تنتج لنفسها، مضيفة: "أنا الحمد لله محدش ساعدني بحاجة".

وأشارت إلى أنها كانت تطلب من محمد مختار أن ينتج لها، أما هي فلم تطلب منه يومًا أن ينتج لها، متابعة: "أنا مش في دماغي النجومية والشهرة.. اللي كان في دماغي الخلفة والأولاد".

وتابعت، أن نادية الجندي ليست مقياس للنجومية، وأنها تفضل أن لا تكون الحياة سهلة وتريد الاستمتاع بما تفعله، كما أنها دخلت المجال الفني لأنها تحبه.