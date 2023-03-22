«كنت هبلة وعبيطة».. غادة عادل تعترف بخسارتها بسبب هذا الشعار

قالت الفنانة غادة عادل إنها خسرت كثيرًا بسبب شعار "السينما النظيفة"، لأنها أصبحت على اقتناع تام بأن الفنان من حقه اختيار الشخصية التي يرغب في تجسيدها بكل ما تحتويه هذه الشخصية من صفات: "شعار السينما النظيفة شعار ساذج ومالوش معنى".

السينما النظيفة

أضافت غادة، خلال لقائها ببرنامج "أنا والقناع" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن نجلها ألقى عليها اللوم بسبب دورها في فيلم "أولاد رزق 2"، خاصة أنه كان لا يعلم بمشاركتها في العمل على الإطلاق:"فهّمت ابني إن مفيش حاجة اسمها دور جريء، أنا بمثل شخصية بكل ما تعنيه هذه الشخصية من صفات".

الأدوار الجريئة

وتابعت "كنت عبيطة وهبلة على رفضي لأدوار ما بسبب شعار السينما النظيفة، السينما النظيفة كلمة ساذجة، ومفيش حاجة اتكسف منها أدام ولادي، بقيت مقتنعة إني بحب شخصية وهجسدها بكل حاجة فيها وزي ما هىّ عليه في الواقع".