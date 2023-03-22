ناقد فنى: «الدراما المصرية حائط صد فى مواجهة الأفكار المعادية»

قال الناقد الفني رامي متولي، إن الدراما لها دور بالغ الأهمية في نشر الثقافة والوعي المجتمعي، فهي القوة الناعمة لأي مجتمع.

تشكيل الثقافة

وأكد رامي متولي، خلال لقائه ببرنامج "المواجهة" مع الإعلامية نانسي نور، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من خلال الفن يمكن إصلاح الكثير من الأفكار المغلوطة المنتشرة في المجتمع المصري، وهو المسار الذي يسلكه الفن من خلال تناول القضايا المجتمعية وتقديم معالجة صحيحة لها.

وأضاف أن الدراما المصرية الحالية حائط صد أمام الأفكار المعادية للوطن والمواطنين مثل مسلسل الاختيار الذي وثق للنشء الصاعد الأحداث المصرية الوطنية خلال السنوات القليلة الماضية.

معالجة المجتمع

واختتم أن الفن متصل بالمجتمع بشكل كبير، حيث غيرت بعص الأعمال الفنية الكثير من القوانين مثل مسلسل "فاتن أمل حربي" الذي عرض خلال سباق دراما رمضان الماضي، وتناول القضايا التي تهم المرأة وحقوقها.