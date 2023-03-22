«قومي المرأة» يناقش خطة عمل المجلس خلال الفترة المقبلة

اجتمعت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بمقررات وأعضاء الفروع، لمتابعة ما تم من جهود لتمكين المرأة والوصول إلى السيدات بمحافظات الجمهورية إلى جانب مناقشة خطة عمل المجلس خلال الفترة القادمة.

استهلت مرسي كلمتها بتوجيه خالص الشكر والتقدير إلى مقررات وأعضاء وعضوات فروع المجلس بالمحافظات على جهودهم المتواصلة في تنفيذ انشطة وبرامج المجلس، وأضافت قائلة: "لولا العمل الرائع الذي تقومون به في المحافظات لم نكن لنصل إلى هذا العدد من السيدات وما حققنه من نجاحات على الأرض".



وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بتوجيهات الرئيس خلال احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية لعام 2023، مشيرة إلى أن قرارات الرئيس هى هدية للمرأة المصرية في عيدها ، وتعد استكمالا لنهج الإرادة السياسية فى دعم تمكين المرأة المصرية .

وأشادت الدكتورة مايا مرسي بالمبادرات المختلفة التى تنفذ في فروع المجلس بالمحافظات والتي يأتي من بينها المشاغل والوحدات الإنتاجية لتدريب السيدات على الحرف المختلفة .

يذكر أنه أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، عن مجموعة من القرارات لدعم المرأة المصرية، وذلك خلال احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023، وجاءت القرارات كالتالي:

- إصدار قرار بتمثيل المرأة، فى مجالس إدارات الهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها.

- زيادة الأنشطة التدريبية للسيدات بهدف زيادة إعداد المؤهلات منهن، للوصول إلى المناصب العليا بالدولة.

- التوسع فى البرامج التدريبية فى المجالات التكنولوجية والرقمنة بهدف زيادة فرص تمكين المرأة، ومشاركتها فى فرص العمل ووظائف المستقبل.



- التوسع فى دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية، فى المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والبرامج التنموية المختلفة من خلال بناء قدرات المرأة، لتنفيذ مشروعات صغيرة خضراء وأنشطة مستدامة مدرة للدخل.

- تكليف الحكومة، بدعم البيئة التشريعية والمؤسسية، للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة بتسهيل إجراءات اللوائح المصرفية والبنكية.



- تحفيز مشروعات المرأة، ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية بهدف تعزيز مساهمة المرأة، فى توطين الصناعة الحديثة فى مصر.

- متابعة مؤشر المساواة فى الأجر بين الجنسين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات، لضمان استدامة التحسن فى هذا المؤشر.

- حماية المرأة العاملة، وضمان حقوقها فى مشروع قانون العمل.

- كما قررت، إصدار قرار بالعفو الرئاسى عن كافة الغارمين والغارمات، ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل، والإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان المعظم.