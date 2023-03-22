الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الولايات المتحدة الأمريكية تسلم مصر ثلاث لنشات مرور بعيد من طراز «سيكلون»

جريدة الدستور

استلمت القوات البحرية المصرية (3) لنشات مرور بعيد طراز (سيكلون) من القوات البحرية الأمريكية، حيث وقع الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية والفريق بحري براد كوبر قائد القوات البحرية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية وقائد الأسطول الخامس، على وثيقة تسليم وتسلم اللنشات من الجانب الأمريكي تلاها رفع العلم المصري على لنشات المرور، إيذاناً بدخولها الخدمة بالقوات البحرية المصرية التي تشهد خلال الآونة الأخيرة طفرة تكنولوجية هائلة في منظومات التسليح والكفاءة القتالية وفقاً لأحدث النظم العالمية.

وتعد لنشات المرور البعيد من طراز (سيكلون) من أحدث الوحدات المتطورة فى البحرية الأمريكية، حيث تعد بمثابة إضافة جديدة لقواتنا البحرية.

وألقى الفريق أشرف عطوة قائد القوات البحرية كلمة نقل خلالها تحية الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي للحضور من الجانبين المصري والأمريكي، مشيراً إلى حرص القوات المسلحة على دعم قدرات الأسطول البحري المصـري لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق عمل القوات البحرية، موضحاً أن استلام هذه الوحدات يأتي تأكيدًا لعلاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، واختتمت مراسم الاحتفال بتبادل الدروع والهدايا التذكارية.

حضر المراسم عدد من قادة القوات البحرية المصرية والأمريكية والقائم بأعمال السفير الأمريكي بجمهورية مصر العربية.

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