حبس 4 متهمين بقتل شاب أثناء خروجه من المسجد بالسلام

أمرت جهات التحقيق بشرق القاهرة، اليوم الأربعاء، بحبس 4 أشخاص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بقتل شاب بعدة طعنات أثناء خروجه من المسجد عقب صلاة الفجر بمنطقة السلام لوجود خلافات سابقة بينهم.

ونجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط المتهمين بإنهاء حياة شاب على باب مسجد بعد صلاة الفجر بمدينة السلام، وتمّ التحفظ على المتهمين والأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.

البداية كانت بتلقى مأمور قسم شرطة السلام ثانٍ بلاغاً من الأهالي بمقتل شاب في أثناء خروجه من أحد المساجد بعد صلاة الفجر بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعي أحمد وائل في العقد الثالث من العمر على باب المسجد وسط بركة من الدماء، وتبين إصابته بعدة طعنات في الصدر والبطن.

وتم نقل الجثة لمشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

وكشفت التحريات أن 4 أشخاص وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات سابقة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وعرضهم على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.