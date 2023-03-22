الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نائب محافظ بني سويف يتابع مستجدات وسير العمل بمشروعات «حياة كريمة»

الاجتماع
الاجتماع

عقد الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف، اجتماعاً موسعاً، لمتابعة مستجدات وسير الأعمال بمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك بحضور المهندس خالد سعد ممثل دار الهندسة، الدكتور محمد جبر منسق عام المبادرة ببني سويف معاون المحافظ، العقيد مدحت زكريا مدير مؤسسة حياة كريمة، وأحمد إبراهيم عضو وحدة حياة كريمة بالمحافظة، ورؤساء الوحدات المحلية.

وتقدم نائب المحافظ بالتهنئة للحضور بمناسبة شهر رمضان المبارك، مشيراً إلى توجيهات المحافظ "د. محمد هاني غنيم" بأهمية تسريع وتيرة العمل بكافة المشروعات والالتزام بالمواعيد التى حددها رؤساء القطاعات للانتهاء من تلك المشروعات، مع ضرورة قيام التنفيذيين بمتابعة الشركات المسند إليهم تنفيذ المشروعات وخاصة خلال شهر رمضان المبارك وعدم التباطؤ فى تنفيذ الأعمال، والتي ستتم متابعتها من خلال الجولات والزيارات الميدانية لمواقع العمل والمشروعات بصفة دورية.

حيث تم استعراض مستجدات الموقف الحالي للمشروعات الجارى تنفيذها بقطاعات: الصرف الصحى، مياه الشرب، الصحة والإسعاف، الغاز، الاتصالات، الطرق والشباب والرياضة.. وتم الاتفاق على قيام الجهاز التنفيذى بالهيئة القومية بدراسة إيجاد حلول لسرعة تشغيل مشروعات الصرف، مع التنسيق بين الشباب والرياضة وجهاز التعمير ودار الهندسة لمتابعة موقف استلام المشروعات خاصة في قطاع الشباب والرياضة والمجعمات الخدمية، مع قيام شركة الغاز بوضع خطة عمل لأعمال الشركة بالقرى التي تم إرجاء العمل بها والتنسيق بين هيئة الطرق والغاز لحل الاختلاف في مسافات الحفر الخاصة بالشركة.

المبادرة الرئاسية حياة كريمة الوحدات المحلية بني سويف رؤساء الوحدات المحلية محمد هاني غنيم

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