جهود وزارة التعاون الدولى وشركاء التنمية فى دعم ريادة الأعمال بمصر

في السنوات الأخيرة برز دور مصر باعتبارها إحدى أفضل الأسواق الناشئة لاحتضان الشركات الناشئة ورواد الأعمال في شتى المجالات، بما في ذلك التكنولوجيا المالية، التجارة الإلكترونية والتغذية الصحية وأكثر من ذلك بكثير، ويقود هذا المجال سريع التغير ذو الفاعلية، الشباب المتمكن رقميًا والمسلح بأدوات التكنولوجيا الحديثة.

خلال عام 2021 تم إطلاق حملة رقمية تحت عنوان "المبتكرون لمستقبل أفضل"، وذلك في إطار المبدأ الثالث من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، وهو سرد الشراكات الدولية، والذي تسعى وزارة التعاون الدولي من خلالها للترويج للجهود والقصص التنموية والشركات الدولية الناجحة، وإبراز المشاركات الفريدة بين القطاعين الحكومي والخاص في مختلف المشروعات التنموية، وقامت الحملة بتوثيق شهادات العديد من رواد الأعمال الذين يعدون القومة الكامنة للنمو الاقتصادي المستدام في مصر.

دعم مبادرة التجارة الخضراء: تعزيز نظم الزراعة الحديثة والمستدامة

تركز مبادرة التجارة الخضراء، على تعزيز سلسلة القيمة المستدامة في الأعمال الزراعية، من خلال نشر نظم الزراعة الحديثة والمستدامة، وفي ظل عدد سكان مصر الذي بلغ 100 مليون نسمة واحتياجات المواطنين المتزايدة، فإن قطاع الزراعة في مصر حيوي بكل المقاييس.

ويستهدف برنامج التجارة الخضراء توفير المساعدات الفنية لمزارعي الطماطم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال التقنيات الزراعية الحديثة والمستدامة لزيادة قدراتهم التنافسية وتعزيز وصولهم للأسواق.

ومن خلال الشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي نفذت وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع وزارة الزراعة ووزارة التجارة والصناعة المبادرة التي يستفيد منها 4200 مزارع في الإسكندرية وبورسعيد والقليوبية والأقصر والمنيا والجيزة.

وتضم المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي أكثر من 36 مشروعًا في الابتكار والرقمنة وريادة الأعمال، تسهم في تحقيق 11 هدفًا من أهداف التنمية المستدامة بتمويل تنموي إجمالي قدره مليار دولار يمثل 3.8% من محفظة التمويل التنموي للوزارة، وأتاح هذه التمويلات 16 شريكًا تنمويًا ثنائيًا ومتعدد الأطراف استفاد منها نحو 12 مستفيدًا.