الأربعاء 22 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

قبل عرضه.. روّاد السوشيال عن مسلسل «الكبير أوي 7»: جاي بالتقيل

مسلسل الكبير7
مسلسل الكبير7

استطاع الفنان أحمد مكي بفضل موهبته هو ومن معه من طاقم العمل في مسلسل الكبير أوي بجميع أجزائه وحتى الجزء السابع المقرر عرضه في شهر رمضان 2023، أن يقدموا حالة استثنائية بالمسلسل، والذي من المقرر عرضه عبر قناة ON العارضة للعمل خلال أيام شهر رمضان 2023.

وتفاعل روّاد السوشيال ميديا عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وعبر "توتير"، موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام" قبل عرض المسلسل غدًا الخميس في أول أيام شهر رمضان الكريم 2023.

وكتب حساب يحمل اسم نرمين محمد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًة: "شكل المسلسل جاي بالتقيل ولامم كل الممثلين وكمان جامع كل الترندات السنه دي"، ووصفه أحمد البرنس من مستخدمي السوشيال ميديا عبر موقع "فيسبوك" قائلًا: "أحسن مسلسل في الدراما المصرية".

وكتب أحمد أمين، من مستخدم موقع "فيسبوك" قائلًا: "أحمد مكي بخفة دمه بيهون علينا أحزاننا في رمضان كل عام وأنتم بخير"، وكتب علي  من مستخدمي موقع "فيسبوك": "شكلها كده حاجه عظمة"، وعلّق معاذ من مستخدمي السوشيال ميديا: "مسلسل الكبير أوي جميل جدًا".

أحداث حلقات الموسم السابع

تدور أحداث حلقات الموسم السابع من مسلسل “الكبير أوي” بعد مرور سنة من زواج “الكبير” من “مربوحة”، وهو الزواج الذي أصبح فاترًا ويتعرض للكثير من المشكلات من الطرفين، وتزداد شكوك “مربوحة” في “الكبير”، معتقدة أنه يخونها مع أخرى.

ويرتب “الكبير” لقضاء شهر عسل جديد مع زوجته لمعالجة تلك المشكلات، ويذهب سرًا لمنظم رحلات ليفاجئها بتلك الرحلة، لكنها تقابله وتتهمه بالخيانة، فيثور عليها “الكبير” ويكاد أن يطلقها، لكن “جوني” يتدخل وينصحهما بالذهاب إلى مستشارة علاقات زوجية تدعى “جميلة”، وتجسد شخصيتها الفنانة نور اللبنانية.

“الكبير أوي 7” بطولة: أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سما إبراهيم، وغيرهم من الفنانين، بالإضافة إلى ظهور عدد من ضيوف الشرف، والعمل من إنتاج شركة سينرجي، تأليف مصطفى صقر، محمد عزالدين، وإخراج أحمد الجندي.

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