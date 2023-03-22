القوى العاملة: دورة تدريبية على مهنة التفصيل والحياكة للفتيات بدمياط

تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة دمياط، بشأن بدء الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والحياكة بمركز التدريب المهنى بدمياط الجديدة، وذلك لعدد 10 متدربات منهم 4 فتيات من ذوي الهمم والقدرات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة للمديريات بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص تدريب مهنى وفرص عمل حقيقية ولائقة لهم تؤهلهم لدخول سوق العمل الداخلى والخارجى مع إعطاء الأولوية في تلك الفرص لذوى الهمم للاستفادة من قدراتهم وإمكانياتهم.

وأوضحت منى الأطروش مدير مديرية القوى العاملة بدمياط ، في تقريرها، أنه تم بدء البرنامج التدريبي المجانى بمركز التدريب المهنى تحت إشراف إدارة بحوث العمالة والتدريب بالمديرية، وفق خطة التدريب المهنى للعام 2022 – 2023 وذلك لتدريب الشباب على المهن التى يحتاجها سوق العمل بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى داخل المحافظة.

وأضافت مدير المديرية أنه يمكن للشباب من الجنسين الالتحاق بفرص التدريب المتاحة من خلال التقديم بمركز التدريب المهنى بدمياط الجديدة وعنوانه المنطقة الصناعية بجوار محطة بنزين التعاون للبترول بدمياط الجديدة ، ويحصل المتدربين في نهاية كل دورة على شهادة معتمدة من المديرية تؤهل الشباب للحصول على فرصة عمل داخل منشآت القطاع الخاص والاستثماري في المحافظة أو خارجها.

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